Надвижка левой плети моста через реку Иня закончилась в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой компании "Сибмост"

Строители уже начали работу над правой частью моста; протяжённость строения – 677 погонных метров.

Работы по надвижке левой плети моста через реку Иня завершились в Новосибирске. Об этом сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе компании «Сибмост».

Сегодня были надвинуты последние 26 метров левой части. Сейчас строители работают над надвижкой пролётов правой плети моста. Общая протяжённость строения – 677 погонных метров. Весит конструкция более 1500 тонн. По словам специалистов пресс-службы компании «Сибмост», металлическая конструкция соединит между собой берега Ини.

Напомним, в сентябре 2019 года четвёртый мост в Новосибирске начали строить в кредит.