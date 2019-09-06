Надвижка левой плети моста через реку Иня закончилась в Новосибирске

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Надвижка левой плети моста через реку Иня закончилась в НовосибирскеРубрика: общество
21.09.2019 18:35
Фото предоставлено пресс-службой компании "Сибмост"
Строители уже начали работу над правой частью моста; протяжённость строения – 677 погонных метров.
Работы по надвижке левой плети моста через реку Иня завершились в Новосибирске. Об этом сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе компании «Сибмост».
Сегодня были надвинуты последние 26 метров левой части. Сейчас строители работают над надвижкой пролётов правой плети моста. Общая протяжённость строения – 677 погонных метров. Весит конструкция более 1500 тонн. По словам специалистов пресс-службы компании «Сибмост», металлическая конструкция соединит между собой берега Ини.
Напомним, в сентябре 2019 года четвёртый мост в Новосибирске начали строить в кредит.
Дарья Мелехова
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