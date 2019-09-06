Новый автовокзал запускают в Новосибирске

фото со страницы андрея гудовского в социальной сети facebook

Новое здание автовокзала на Гусинобродском шоссе начнёт работать в 2020 году; об этом сообщает председатель совета директоров ООО “Автосервис”.

Председатель совета директоров ООО “Автосервис” Андрей Гудовский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о завершении строительства нового автовокзала в Новосибирске. Здание расположилось на территории бывшей барахолки на Гусинобродсокм шосссе.

По заявлению Андрея Гудовского, мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию. Автовокзал начнёт принимать транспорт в 2020 году.

Напомним, 18 сентября от Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттлы.