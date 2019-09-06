Новый автовокзал запускают в Новосибирске

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Новый автовокзал запускают в НовосибирскеРубрика: общество
21.09.2019 12:27
фото со страницы андрея гудовского в социальной сети facebook
Новое здание автовокзала на Гусинобродском шоссе начнёт работать в 2020 году; об этом сообщает председатель совета директоров ООО “Автосервис”.
Председатель совета директоров ООО “Автосервис” Андрей Гудовский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о завершении строительства нового автовокзала в Новосибирске. Здание расположилось на территории бывшей барахолки на Гусинобродсокм шосссе.
По заявлению Андрея Гудовского, мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию. Автовокзал начнёт принимать транспорт в 2020 году.
Напомним, 18 сентября от Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттлы.
Татьяна Картавых
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