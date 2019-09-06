Пенсионер под Новосибирском убил двух лосей

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области

В Сузунском районе сотрудники полиции выявили факт незаконной охоты; браконьеру 72 года.

Десять мешков с мясом и незарегистрированное охотничье ружьё изъяли полицейские в одном из районов Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, факт незаконной охоты выявил государственный инспектор по охране животного мира.

Как стало известно, 18 сентября 72-летний житель посёлка Сузун подстрелил двух лосей. Он разделал туши и разложил их по мешкам, которые затем спрятал. На следующий день мужчина вернулся за добычей на автомобиле УАЗ.

«Сотрудники полиции в ходе осмотра автомобиля и места забоя изъяли 10 мешков с мясом и незарегистрированное гладкоствольное ружьё ИЖ-18», — рассказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, 13 сентября двум браконьерам в Довольненмком районе вынесен приговор за незаконную охоту.