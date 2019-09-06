Пенсионер под Новосибирском убил двух лосей

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Пенсионер под Новосибирском убил двух лосейРубрика: проиcшествия
21.09.2019 11:45
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области
В Сузунском районе сотрудники полиции выявили факт незаконной охоты; браконьеру 72 года.
Десять мешков с мясом и незарегистрированное охотничье ружьё изъяли полицейские в одном из районов Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, факт незаконной охоты выявил государственный инспектор по охране животного мира.
Как стало известно, 18 сентября 72-летний житель посёлка Сузун подстрелил двух лосей. Он разделал туши и разложил их по мешкам, которые затем спрятал. На следующий день мужчина вернулся за добычей на автомобиле УАЗ.
«Сотрудники полиции в ходе осмотра автомобиля и места забоя изъяли 10 мешков с мясом и незарегистрированное гладкоствольное ружьё ИЖ-18», — рассказали в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, 13 сентября двум браконьерам в Довольненмком районе вынесен приговор за незаконную охоту.
Анатолий Якимов
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