Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне

скриншот и видео со страницы "типичная колывань" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители Колывани сняли первый коммунальный фонтан в этом сезоне; гейзер появляется на этом месте уже не в первый раз.

Жительница Колывани в Новосибирской области Софья Астафьева выложила в сеть видео с первым в этом сезоне коммунальным фонтаном.

“Дорогие колыванцы, хотите праздника? У нас открыли фонтан! Вы посмотрите, прекрасный фонтан посередине улицы!”, — комментирует девушка своё видео, которое размещено в группе “Типичная Колывань” в социальной сети “ВКонтакте”.

https://vk.com/typical_klv?w=wall-76734667_42564

Как сообщила Сиб.фм Софья Астафьева, съёмка была сделана сегодня утром на пересечении улиц Ленина и Советской.

Напомним, колыванский суд обязал коммунальщиков выплатить матери погибших в коммунальной яме детей несколько миллионов.