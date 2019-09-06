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Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезонеРубрика: общество
21.09.2019 12:01
скриншот и видео со страницы "типичная колывань" в социальной сети "ВКонтакте"
Жители Колывани сняли первый коммунальный фонтан в этом сезоне; гейзер появляется на этом месте уже не в первый раз.
Жительница Колывани в Новосибирской области Софья Астафьева выложила в сеть видео с первым в этом сезоне коммунальным фонтаном.
“Дорогие колыванцы, хотите праздника? У нас открыли фонтан! Вы посмотрите, прекрасный фонтан посередине улицы!”, — комментирует девушка своё видео, которое размещено в группе “Типичная Колывань” в социальной сети “ВКонтакте”.
https://vk.com/typical_klv?w=wall-76734667_42564
Как сообщила Сиб.фм Софья Астафьева, съёмка была сделана сегодня утром на пересечении улиц Ленина и Советской.
Напомним, колыванский суд обязал коммунальщиков выплатить матери погибших в коммунальной яме детей несколько миллионов.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне
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