Разборки алтайских школьниц попали в сеть

скриншот и видео со страницы "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте"

В группе “Инцидент Рубцовск” появилось видео школьного мордобоя; девочки снимают, как унижают одноклассницу.

В ети появилось видео школьных разборок из Рубцовска. По информации, опубликованной в группе “Инцидент Рубцовск”, опубликовано видео, сделанное в алтайском городе 17 сентября.

По словам подписчицы сообщества Виктории, всё происходит в районе стадиона “Торпедо”. Известно, что девочки учатся в школе № 24.

На кадрах школьницы заставляют девушку стоя на коленях просить прощения у одной из них. Когда доходит до серьёзного мордобоя, у одной из снимавших хватает ума не только пожалеть пострадавшую, но и выключить камеру телефона.

Напомним, в июне в Красноярске возбудили уголовное дело за избиение школьницы.