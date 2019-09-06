Разборки алтайских школьниц попали в сеть

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Разборки алтайских школьниц попали в сетьРубрика: общество, проиcшествия
21.09.2019 16:41
скриншот и видео со страницы "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте"
В группе “Инцидент Рубцовск” появилось видео школьного мордобоя; девочки снимают, как унижают одноклассницу.
В ети появилось видео школьных разборок из Рубцовска. По информации, опубликованной в группе “Инцидент Рубцовск”, опубликовано видео, сделанное в алтайском городе 17 сентября.
По словам подписчицы сообщества Виктории, всё происходит в районе стадиона “Торпедо”. Известно, что девочки учатся в школе № 24.
На кадрах школьницы заставляют девушку стоя на коленях просить прощения у одной из них. Когда доходит до серьёзного мордобоя, у одной из снимавших хватает ума не только пожалеть пострадавшую, но и выключить камеру телефона.
Напомним, в июне в Красноярске возбудили уголовное дело за избиение школьницы.
Татьяна Картавых
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