Школьные бутерброды с колбасой не прошли по ГОСТу в Новосибирске

Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Восемь из девяти школ и детсадов не прошли проверку детского питания; изготовители получили штрафы за некачественную продукцию.

Некачественную колбасу, сыр и творог поставляли школьным столовым в Калининском районе. Сегодня, 21 сентября в прокуратуре Калининского района сообщили Сиб.фм о результатах проверки питания в образовательных учреждениях.

Проверка выявила нарушения в восьми из девяти детских садах и школах Калининского района. Исследователи нашли колбасу, сыр и творог, которые не соответствовали ГОСТу. Прокуратура потребовала оштрафовать поставщика ООО ТД «Милкград» и производителей ООО НВП «Сибагропереработка» и ООО «Молочный комбинат "Вита"». Калининский районный суд назначил два штрафа за нарушение технических регламентов, ещё два судебных производства находятся на рассмотрении.

«В ходе мероприятий были проверены все продукты, для лабораторных исследований были взяты крупы и продукты животного происхождения.Мы привлекали для проверки специалистов Россельхознадзора, организации-поставщики не согласны с результатами проверки проб, но это не отменяет результаты государственной экспертизы. На данный момент нарушения устранены», — сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Вероника Аникина.

Столовые также нарушали условия хранения круп — директора пяти детсадов и трёх школ были привлечены к штрафам. Всего по результатам проверки 10 руководителей и специалистов организаций привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, 11 сотрудников и юрлиц оштрафованы.

Проверки школьного питания проходили с марта по сентябрь этого года, до конца года они будут продолжены.

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