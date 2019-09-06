Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске

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Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
21.09.2019 15:49
фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Следственный комитет начал проверку по факту получения рабочим травм в Новосибирске; это второе ЧП на одной площадке за месяц.
Сегодня днём на строительной площадке, где идёт ремонт теплотрассы на улице Ударной произошло второе за месяц ЧП. На рабочего упала труБа.
“При замене трубопровода на ул. Ударной, произошел несчастный случай: при проведении сварочных работ труба придавила рабочего подрядной организации. Рабочий доставлен в больницу, ему оказывается помощь. Со слов родных пострадавшего, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое без угрозы жизни. Причины несчастного случая выясняются”, — прокомментировали случай в СГК.
Напомним, в конце августа на этой площадке уже произошло ЧП — под завалами погибли три человека.
Татьяна Картавых
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