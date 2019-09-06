Такси с пассажиркой расстреляли из пневмата в Новосибирске

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети ВКонтакте

Пули пробили стекло автомобиля; водитель такси подал на преступников заявление в полицию.

В центре Новосибирска, на улице Гоголя, 51, такси расстреляли из пневматического оружия. Об этом сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам полицейских мужчина вёз клиента по указанному адресу, как неизвестные начали стрелять из окна с пятого или восьмого этажа дома из пневматического пистолета по стеклу машины. Девушка-пассажир сидела на заднем сидении, поэтому в неё пули не попали. В итоге в автомобиле было разбито окно.

«Сообщение поступило ночь, в 00:09 часов. Стреляли из пневматического пистолета. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности злоумышленников», – рассказали Сиб.фм в ведомстве.

Напомним, 29 июня 2019 года ревнивец устроил стрельбу в Новосибирске.