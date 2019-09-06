В Оби чистят озеро во Всемирный День чистоты

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Жители года Оби решили очистить Козловское озеро; водоём не признан местной властью ни как озеро, ни как естественный испаритель.

Жители города Оби сегодня вышли на субботник, чтобы убрать Козловское озеро. Водоём не признан местными властями ни как естественный испаритель, ни как водоём.

Жители Оби, которые помнят, что несколько десятков лет назад здесь можно было купаться и отдыхать на берегу, решили взять ситуацию в свои руки.

При помощи лодок и грабель обчане очистили поверхность водоёма. Вопрос в том, что осталось на дне.

Напомним, 20 сенбятря жители Оби объявили акцию по очистке озера.