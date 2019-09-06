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“Жигули” разметало по мосту в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

21.09.2019 12:15

фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Сначала от девятки отлетело колесо; владелец в поисках запчасти потерял машину. 

В Новосибирске из-за владельца отечественного автопрома серьёзная пробка образовалась на Димитровском мосту утром в субботу. 

У “Жигулей” на ходу отлетело колесо. Водитель смог сдержать транспорт и отправился искать покрышку. В это время в его необозначенное транспортное средство влетел Ford. 

А колесо, пока его догонял владелец, успело догнать Ниву. 

На месте работает полиция. 

Напомним, 19 сентября из-за массового ДТП в Новосибирске образовались многокилометровые пробки.

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область ДТП пробки димитровский мост

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Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

сегодня 11:19 Наука 0 Коммент.

Воспитательница детского сада в Сибири пнула ребёнка во время прогулки

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Сибирячка родила пятого ребёнка с помощью врачей клиники СибГМУ

сегодня 10:16 Общество 0 Коммент.

Заблудившуюся в зарослях кустарника жительницу Новосибирска нашли крымские спасатели

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:51 Общество 0 Коммент.

Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея России

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Мэр назначил нового главу Ленинского района Новосибирска

вчера 19:35 Политика 0 Коммент.

Вспышка туберкулёза началась в общежитии с 30 детьми под Новосибирском

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

В Москве отпустили из СИЗО актёра Устинова

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

Упавшие деревья, оборванные ЛЭП, сорванная кровля: последствия урагана в пятницу

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Чем кормить внуков-веганов советским бабушкам, показали в Новосибирске

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирская пенсионерка создала инсталляцию из брошенных плюшевых мишек

вчера 16:38 Культура 0 Коммент.

Только один субъект Сибири попал в список регионов с высокими зарплатами

вчера 16:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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