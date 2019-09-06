“Жигули” разметало по мосту в Новосибирске

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Сначала от девятки отлетело колесо; владелец в поисках запчасти потерял машину.

В Новосибирске из-за владельца отечественного автопрома серьёзная пробка образовалась на Димитровском мосту утром в субботу.

У “Жигулей” на ходу отлетело колесо. Водитель смог сдержать транспорт и отправился искать покрышку. В это время в его необозначенное транспортное средство влетел Ford.

А колесо, пока его догонял владелец, успело догнать Ниву.

На месте работает полиция.

Напомним, 19 сентября из-за массового ДТП в Новосибирске образовались многокилометровые пробки.