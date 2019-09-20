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Автобус с туристами из России перевернулся в Турции

Рубрика: проиcшествия

22.09.2019 08:21

Фото с сайта pixabay.com

В курортной Анталии произошло дорожно-транспортное происшествие с российскими путешественниками; водитель автобуса, направлявшегося в аэропорт, не справился с управлением.

По меньшей мере 15 туристов из России пострадали в Турции. По информации ТАСС они направлялись в аэропорт, чтобы вернуться на родину.

Инцидент произошёл на юге Турции 21 сентября. По словам представителя генерального консульства России в этой стране семеро из 15 туристов от госпитализации отказались. Восемь человека находятся в больнице, однако их жизням ничего не угрожает. Всего в автобусе находилось 22 человека.

Все туристы прилетели на отдых по путёвкам компании «Санмар». Оставшиеся в стационаре, будут доставлены в Россию за счёт оператора.

Напомним, 16 сентября в Турции трагически погиб житель Новосибирска. 

 

Анатолий Якимов

Теги: отдых пострадали туристы Турция

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Предложить новость

Спецназовец – выпускник Новосибирского военного училища работет мастером маникюра

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Платёжные квитанции новосибирцев могут вырасти на 150 рублей

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Надвижка левой плети моста через реку Иня закончилась в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Такси с пассажиркой расстреляли из пневмата в Новосибирске

вчера 17:33 Хроника 0 Коммент.

Разборки алтайских школьниц попали в сеть

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Масштабные вырубки леса показали в сети

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

В Оби чистят озеро во Всемирный День чистоты

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Школьные бутерброды с колбасой не прошли по ГОСТу в Новосибирске

вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

вчера 14:21 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Четвёртый мост в Новосибирске начинают строить в кредит

вчера 11:31 Экономика 0 Коммент.

Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

вчера 11:19 Наука 0 Коммент.

Воспитательница детского сада в Сибири пнула ребёнка во время прогулки

вчера 10:52 Общество 0 Коммент.

Сибирячка родила пятого ребёнка с помощью врачей клиники СибГМУ

вчера 10:16 Общество 0 Коммент.

Заблудившуюся в зарослях кустарника жительницу Новосибирска нашли крымские спасатели

вчера 09:39 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу над «Амуром»

20.09.2019 Общество 0 Коммент.

Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея России

20.09.2019 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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