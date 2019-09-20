Автобус с туристами из России перевернулся в Турции

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Автобус с туристами из России перевернулся в ТурцииРубрика: проиcшествия
22.09.2019 08:21
Фото с сайта pixabay.com
В курортной Анталии произошло дорожно-транспортное происшествие с российскими путешественниками; водитель автобуса, направлявшегося в аэропорт, не справился с управлением.
По меньшей мере 15 туристов из России пострадали в Турции. По информации ТАСС они направлялись в аэропорт, чтобы вернуться на родину.
Инцидент произошёл на юге Турции 21 сентября. По словам представителя генерального консульства России в этой стране семеро из 15 туристов от госпитализации отказались. Восемь человека находятся в больнице, однако их жизням ничего не угрожает. Всего в автобусе находилось 22 человека.
Все туристы прилетели на отдых по путёвкам компании «Санмар». Оставшиеся в стационаре, будут доставлены в Россию за счёт оператора.
Напомним, 16 сентября в Турции трагически погиб житель Новосибирска.
Анатолий Якимов
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