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Дольщики пытались привлечь власти Новосибирска к своей проблеме необычным способом

Рубрика: общество

22.09.2019 13:54

Фото со страницы группы "Гражданский патруль" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители проблемного дома в Новомарусино разместили чучело, висящее на балконе; они объяснили свой поступок тем, что никто на них не обращает внимание и не помогает получить квартиры.

На стройке в микрорайоне Новомарусино в воскресенье, 22 сентября, местные жители увидели необычную инсталляцию. На одном из балконов недостроенного дома разместили висящее чучело. Об этом сообщается на странице группы «Гражданский патруль» в социальной сети «ВКонтакте».

«Людей, ждущих свои квартиры можно понять. Я думаю, это предупреждение для местных властей, о том, что люди готовы на всё, что бы добиться получения своих квартир», написала автор поста.

Она также отметила, что жители не могут получить свои квартиры, так как стройка заморожена уже как тир года. При этом дом построен с нарушениями и теперь его нужно сносить.

Напомним, в конце июня стало известно, что застройщика «Новомарусино» признали банкротом.

 

Анатолий Якимов

Теги: обманутые дольщики строительство Новосибирск

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сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Надвижка левой плети моста через реку Иня закончилась в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Такси с пассажиркой расстреляли из пневмата в Новосибирске

вчера 17:33 Хроника 0 Коммент.

Разборки алтайских школьниц попали в сеть

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Школьные бутерброды с колбасой не прошли по ГОСТу в Новосибирске

вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

вчера 14:21 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

“Жигули” разметало по мосту в Новосибирске

вчера 12:15 Хроника 0 Коммент.

Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Пенсионер под Новосибирском убил двух лосей

вчера 11:45 Хроника 0 Коммент.

Четвёртый мост в Новосибирске начинают строить в кредит

вчера 11:31 Экономика 0 Коммент.

Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

вчера 11:19 Наука 0 Коммент.

Воспитательница детского сада в Сибири пнула ребёнка во время прогулки

вчера 10:52 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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