Дольщики пытались привлечь власти Новосибирска к своей проблеме необычным способом

Фото со страницы группы "Гражданский патруль" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители проблемного дома в Новомарусино разместили чучело, висящее на балконе; они объяснили свой поступок тем, что никто на них не обращает внимание и не помогает получить квартиры.

На стройке в микрорайоне Новомарусино в воскресенье, 22 сентября, местные жители увидели необычную инсталляцию. На одном из балконов недостроенного дома разместили висящее чучело. Об этом сообщается на странице группы «Гражданский патруль» в социальной сети «ВКонтакте».

«Людей, ждущих свои квартиры можно понять. Я думаю, это предупреждение для местных властей, о том, что люди готовы на всё, что бы добиться получения своих квартир», написала автор поста.

Она также отметила, что жители не могут получить свои квартиры, так как стройка заморожена уже как тир года. При этом дом построен с нарушениями и теперь его нужно сносить.

Напомним, в конце июня стало известно, что застройщика «Новомарусино» признали банкротом.