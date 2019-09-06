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Новосибирск вошёл в программу по обновлению общественного транспорта

Рубрика: общество

22.09.2019 12:48

Фото со страницы группы "BUS 54 RUS" в социальной сети "ВКонтакте"

На обновление городской инфраструктуры десяти городов-миллионников из федерального бюджета направят 707 миллиардов рублей; на эти деньги купят автобусы, троллейбусы и трамваи.

В течение пяти лет на улицах десяти крупнейших городов появятся около шести тысяч автобусов, 1500 трамваев и 1300 троллейбусов. Государственная корпорация ВЭБ.РФ планирует реализовать программу по модернизации пассажирских перевозок. Об это сообщает сетевое издание Лента.

По мнению экономистов, эта программа позволит частично достичь цели национального проекта «Жильё и городская среда». При этом во всех российских городах схожие проблемы. Там необходимо модернизировать системы жилищно-коммунального хозяйства, возводить мощности по переработке твёрдых бытовых отходов, обновить транспортную инфраструктуру.

Госкорпорация предлагает запустить пилотный проект в десяти крупных городах, общее население которых составляет более 11 миллионов человек. Это Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Саратов, Тверь и Челябинск.

«Стоимость пилотного этапа проекта, по нашей оценке, составит 340 миллиардов рублей, из которых 196 миллиардов пойдут непосредственно на обновление транспортного парка и 112 миллиардов — на реконструкцию инфраструктуры», — рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин.

Если этот этап будет признан успешным, то инфраструктура пассажирских перевозок будет меняться ещё более чем в тысячи городов. В этом случае до 2035 года закупят 95,7 тысячи автобусов, 6500 троллейбусов, 6700 трамваев, а также 3500 электробусов. И стоимость программы возрастёт до 2,1 триллиона рублей.

Напомним, 5 августа Венгеровский район назвали лучшим в реализации проекта «Жильё и городская среда» на территории Новосибирской области.

 

Анатолий Якимов

Теги: общественный транспорт Новосибирск

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Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске

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вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:21 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

“Жигули” разметало по мосту в Новосибирске

вчера 12:15 Хроника 0 Коммент.

Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне

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вчера 11:45 Хроника 0 Коммент.

Четвёртый мост в Новосибирске начинают строить в кредит

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Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

вчера 11:19 Наука 0 Коммент.

Воспитательница детского сада в Сибири пнула ребёнка во время прогулки

вчера 10:52 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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