Новосибирск вошёл в программу по обновлению общественного транспорта

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На обновление городской инфраструктуры десяти городов-миллионников из федерального бюджета направят 707 миллиардов рублей; на эти деньги купят автобусы, троллейбусы и трамваи.

В течение пяти лет на улицах десяти крупнейших городов появятся около шести тысяч автобусов, 1500 трамваев и 1300 троллейбусов. Государственная корпорация ВЭБ.РФ планирует реализовать программу по модернизации пассажирских перевозок. Об это сообщает сетевое издание Лента.

По мнению экономистов, эта программа позволит частично достичь цели национального проекта «Жильё и городская среда». При этом во всех российских городах схожие проблемы. Там необходимо модернизировать системы жилищно-коммунального хозяйства, возводить мощности по переработке твёрдых бытовых отходов, обновить транспортную инфраструктуру.

Госкорпорация предлагает запустить пилотный проект в десяти крупных городах, общее население которых составляет более 11 миллионов человек. Это Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Саратов, Тверь и Челябинск.

«Стоимость пилотного этапа проекта, по нашей оценке, составит 340 миллиардов рублей, из которых 196 миллиардов пойдут непосредственно на обновление транспортного парка и 112 миллиардов — на реконструкцию инфраструктуры», — рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин.

Если этот этап будет признан успешным, то инфраструктура пассажирских перевозок будет меняться ещё более чем в тысячи городов. В этом случае до 2035 года закупят 95,7 тысячи автобусов, 6500 троллейбусов, 6700 трамваев, а также 3500 электробусов. И стоимость программы возрастёт до 2,1 триллиона рублей.

Напомним, 5 августа Венгеровский район назвали лучшим в реализации проекта «Жильё и городская среда» на территории Новосибирской области.