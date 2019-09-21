Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Скриншот с канала YouTube

Семейный новосибирец уместил в популярном фургоне кровать, кухню и шкафы; блог энтузиаста набрал более 1,8 миллионов просмотров.

Популярный автоблогер создал не гламурный автодом из грузовой «ГАЗели» и отправился с семьей на юг. Вчера, 22 сентября видео появилось на канале Dosker 7000 на YouTube.

Путешественник решил проехать около 20 тысяч километров, но сначала запланировал трип до Сочи. Год назад мужчина уже испытывал первую версию автодома, тогда ему удалось доехать до Европы.

Внутри салона удалось расположить кухню с раковиной, плиткой и столешницей, шкаф и подвесную трёхспальную кровать. За первые несколько дней семья проехала расстояние до Челябинска, останавливаясь только для сна и приготовления еды. Весь путь до Сочи с остановками занял пять-шесть дней.

Новосибирец сделал свой первый автодом два года назад — и успел съездить в Германию, Турцию, Грузию и провести отпуск в Крыму. Необычный проект привлёк внимание автолюбителей со всей России, сейчас на канале Dosker7000 более 23 тысяч подписчиков и более 1,8 миллионов просмотров.

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