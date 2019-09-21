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Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Рубрика: общество

23.09.2019 07:42

Скриншот с канала YouTube

Семейный новосибирец уместил в популярном фургоне кровать, кухню и шкафы; блог энтузиаста набрал более 1,8 миллионов просмотров.

Популярный автоблогер создал не гламурный автодом из грузовой «ГАЗели»  и отправился с семьей на юг. Вчера, 22 сентября видео появилось на канале Dosker 7000 на YouTube.

Путешественник решил проехать около 20 тысяч километров, но сначала запланировал трип до Сочи. Год назад мужчина уже испытывал первую версию автодома, тогда ему удалось доехать до Европы.

Внутри салона удалось расположить кухню с раковиной, плиткой и столешницей, шкаф и подвесную трёхспальную кровать. За первые несколько дней семья проехала расстояние до Челябинска, останавливаясь только для сна и приготовления еды. Весь путь до Сочи с остановками занял пять-шесть дней.

Новосибирец сделал свой первый автодом два года назад — и успел съездить в Германию, Турцию, Грузию и провести отпуск в Крыму. Необычный проект привлёк внимание автолюбителей со всей России, сейчас на канале Dosker7000 более 23 тысяч подписчиков и более 1,8 миллионов просмотров.

Напомним, в июле пропавший бездомный блогер Бирюков рассказал о жизни после Новосибирска.

Никита Манько

Теги: блогер семьи путешествия авто

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Предложить новость

Подозрительный мужчина нападает на жительниц Новосибирска

сегодня 08:32 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске состоится торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей

сегодня 08:01 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

сегодня 07:42 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделю

сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

ТОП-5 самых возрастных губернаторов Сибири: опыт сын ошибок трудных

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Пожар на «Векторе», «Технопром» и «Ласточка» - итоги недели на Сиб.фм

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Российские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры-2020 в Токио

вчера 14:56 Общество 0 Коммент.

Дольщики пытались привлечь власти Новосибирска к своей проблеме необычным способом

вчера 13:54 Общество 0 Коммент.

Супруга ударила ножом мужа под Новосибирском

вчера 11:22 Хроника 0 Коммент.

Волонтёры ищут отца и сына на внедорожнике под Новосибирском

вчера 10:46 Хроника 0 Коммент.

Надвижка левой плети моста через реку Иня закончилась в Новосибирске

21.09.2019 Общество 0 Коммент.

Такси с пассажиркой расстреляли из пневмата в Новосибирске

21.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Разборки алтайских школьниц попали в сеть

21.09.2019 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске

21.09.2019 Хроника 0 Коммент.

В Оби чистят озеро во Всемирный День чистоты

21.09.2019 Общество 0 Коммент.

Школьные бутерброды с колбасой не прошли по ГОСТу в Новосибирске

21.09.2019 Общество 0 Коммент.

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

21.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

21.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Новый автовокзал запускают в Новосибирске

21.09.2019 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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