Платёжные квитанции новосибирцев могут вырасти на 150 рублей

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Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, в которых граждане будут оплачивать страховку жилья; окончательное решение будет принято до конца года.

Министерство финансов России и Центробанк предлагают переложить страхование жилья от стихийных бедствий на плечи россиян. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса.

По его словам, минимальный платёж составит 150 рублей в месяц с квартиры. Аналитики предупреждают, что через два-три года минимальная сумма платежей может вырасти в два раза. При этом, например, в Москве, программа страхования жилья от несчастного случая существует уже несколько лет. Сейчас москвичи оплачивают страховку из расчета 2 рубля за квадратный метр.

«Деньги, собранные с собственников жилья будут собраны в единый котёл. Российская национальная перестраховочная компания получит 95% платежей. Оттуда средства будут направляться в регионы, где произойдут стихийные бедствия», — отметил Игорь Юргенс.

Всероссийский союз страховщиков определил 14 регионов, в которых страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, Белгородская, Ленинградская, Московская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Тверская и Тюменская области, а также город Санкт-Петербург.

В большинстве регионов программы по страхованию будут утверждены до конца года.

Напомним, 4 августа вступил в силу закон, позволяющий регионам разрабатывать собственные программы страхования жилья.