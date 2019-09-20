1 балл
+11
63.85 70.6
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Спецназовец – выпускник Новосибирского военного училища работет мастером маникюра

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Платёжные квитанции новосибирцев могут вырасти на 150 рублей

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Надвижка левой плети моста через реку Иня закончилась в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Такси с пассажиркой расстреляли из пневмата в Новосибирске

вчера 17:33 Хроника 0 Коммент.

Разборки алтайских школьниц попали в сеть

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Масштабные вырубки леса показали в сети

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

В Оби чистят озеро во Всемирный День чистоты

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Школьные бутерброды с колбасой не прошли по ГОСТу в Новосибирске

вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

вчера 14:21 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Четвёртый мост в Новосибирске начинают строить в кредит

вчера 11:31 Экономика 0 Коммент.

Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

вчера 11:19 Наука 0 Коммент.

Воспитательница детского сада в Сибири пнула ребёнка во время прогулки

вчера 10:52 Общество 0 Коммент.

Сибирячка родила пятого ребёнка с помощью врачей клиники СибГМУ

вчера 10:16 Общество 0 Коммент.

Заблудившуюся в зарослях кустарника жительницу Новосибирска нашли крымские спасатели

вчера 09:39 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу над «Амуром»

20.09.2019 Общество 0 Коммент.

Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея России

20.09.2019 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Платёжные квитанции новосибирцев могут вырасти на 150 рублей

Рубрика: общество

22.09.2019 09:01

Фото Сиб.фм

Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, в которых граждане будут оплачивать страховку жилья; окончательное решение будет принято до конца года.

Министерство финансов России и Центробанк предлагают переложить страхование жилья от стихийных бедствий на плечи россиян. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса.

По его словам, минимальный платёж составит 150 рублей в месяц с квартиры. Аналитики предупреждают, что через два-три года минимальная сумма платежей может вырасти в два раза. При этом, например, в Москве, программа страхования жилья от несчастного случая существует уже несколько лет. Сейчас москвичи оплачивают страховку из расчета 2 рубля за квадратный метр.

«Деньги, собранные с собственников жилья будут собраны в единый котёл. Российская национальная перестраховочная компания получит 95% платежей. Оттуда средства будут направляться в регионы, где произойдут стихийные бедствия», — отметил Игорь Юргенс.

Всероссийский союз страховщиков определил 14 регионов, в которых страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, Белгородская, Ленинградская, Московская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Тверская и Тюменская области, а также город Санкт-Петербург.

В большинстве регионов программы по страхованию будут утверждены до конца года.

Напомним, 4 августа вступил в силу закон, позволяющий регионам разрабатывать собственные программы страхования жилья.

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область жильё страхование

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Спецназовец – выпускник Новосибирского военного училища работет мастером маникюра

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Платёжные квитанции новосибирцев могут вырасти на 150 рублей

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Надвижка левой плети моста через реку Иня закончилась в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Такси с пассажиркой расстреляли из пневмата в Новосибирске

вчера 17:33 Хроника 0 Коммент.

Разборки алтайских школьниц попали в сеть

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Масштабные вырубки леса показали в сети

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

В Оби чистят озеро во Всемирный День чистоты

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Школьные бутерброды с колбасой не прошли по ГОСТу в Новосибирске

вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

вчера 14:21 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Четвёртый мост в Новосибирске начинают строить в кредит

вчера 11:31 Экономика 0 Коммент.

Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

вчера 11:19 Наука 0 Коммент.

Воспитательница детского сада в Сибири пнула ребёнка во время прогулки

вчера 10:52 Общество 0 Коммент.

Сибирячка родила пятого ребёнка с помощью врачей клиники СибГМУ

вчера 10:16 Общество 0 Коммент.

Заблудившуюся в зарослях кустарника жительницу Новосибирска нашли крымские спасатели

вчера 09:39 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу над «Амуром»

20.09.2019 Общество 0 Коммент.

Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея России

20.09.2019 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
09.09.2019

Располагайтесь удобнее

Это непередаваемое чувство полного хозяина поло...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
25.07.2019

Отражая облака

Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее

Новости по теме

Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске вчера 15:49 Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском вчера 13:53

Популярное

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...

Image

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

Image

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

Новосибирск затопило

Image

Бердская красавица выиграла миллион рублей