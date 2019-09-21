Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделю

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Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделюРубрика: общество
23.09.2019 07:15
Фото с сайта pixabai.com
По прогнозам синоптиков, начало новой рабочей недели обещает быть по-осеннему прохладным и с сильным дождём; осадки прогнозируются до пятницы.
В понедельник, 23 сентября, в Новосибирске погода ожидается прохладная. Во второй половине возможен сильный дождь.
По данным сайта gismeteo.ru температура воздуха днем +18…+20 градусов, ночью +8…+10. Ветер южный 6-8 метров в секунду с порывами до 15-17. Атмосферное давление 735 мм ртутного столба, к вечеру будет расти.
Напомним, 20 сентября в Новосибирске устраняли последствия урагана.
Анатолий Якимов
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