Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделю

Фото с сайта pixabai.com

По прогнозам синоптиков, начало новой рабочей недели обещает быть по-осеннему прохладным и с сильным дождём; осадки прогнозируются до пятницы.

В понедельник, 23 сентября, в Новосибирске погода ожидается прохладная. Во второй половине возможен сильный дождь.

По данным сайта gismeteo.ru температура воздуха днем +18…+20 градусов, ночью +8…+10. Ветер южный 6-8 метров в секунду с порывами до 15-17. Атмосферное давление 735 мм ртутного столба, к вечеру будет расти.

Напомним, 20 сентября в Новосибирске устраняли последствия урагана.