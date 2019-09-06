Пожар на «Векторе», «Технопром» и «Ласточка» - итоги недели на Сиб.фм

Испорченный маникюр, укороченная рабочая неделя и самые интересные новости Новосибирска за прошедшие семь дней.

Фото из архива Сиб.фм

Прошедшая неделя проходила под знаком «Технопрома». Однако в ленте Сиб.фм оставалось место и для других новостей. Это и отказ депутатов законодательного собрания Новосибирской области поддержать план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития региона, открытие «Бригантины» — детской площадки в Северо-Чемском жилом массив и другие. Самые интересные события семи дней – в итогах Сиб.фм.

«Зомбиапокалипсис» не состоялся

В понедельник, 16 сентября, рабочий день завершался под панические сообщения в социальных сетях. Особенно переживали жители наукограда «Кольцово». В приватных каналах местные жители переживали, что из-за пожара в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» на свободу могут вырваться сотни возбудителей самых разнообразных, в том числе смертельно опасных вирусов и бактерий. Однако, как оказалось, во время ремонта возник пожар на малярной станции из-за взрыва газового баллона. Пострадали два человека. Их госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Работать по-новому

Вот уже несколько месяцев Россию будоражат слухи о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Во вторник, 17 сентября, стало известно, что Новосибирская область не вошла в число регионов, где будет проходить эксперимент. Нововведение будет обкатано на предприятиях малого и среднего бизнеса, участвующих в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Из сибирских регионов на четырёхдневную рабочую неделю могут перейти 24 предприятия Алтайского и красноярского края, а также Томской области.

Есть, чем гордиться

В среду, 18 сентября, в Сибэкспоцентре начал свою работу VII форум технологического развития «Технопром-2019». В отличие от форума прошлого года, он менее представителен, однако не менее значимый. Девиз нынешнего форума – «Наука новой эры». В течение трёх дней 8,5 тысячи участников обсуждали технологии, которые смогут совершить научно-техническую революцию в России. Было подписано несколько десятков различных документов в самых разнообразных отраслях: банковском секторе, образовании, здравоохранении и так далее. Об итогах форума будет ещё немало публикаций в средствах массовой информации.

«Ласточка» в Сибири

В четверг, 19 сентября, на Западно-Сибирской железной дороге продолжились технологические испытания скоростного электропоезда «Ласточка». На этот раз скоростное движение соединило столицу Сибири с Барнаулом. Накануне, в среду, он совершил поездку по маршруту Омск – Новосибирск, а в пятницу – Томск – Новосибирск. Железнодорожники отметили, что главная цель испытаний – изучение технической возможности использования «Ласточки» на ЗСЖД. Позже в пресс-службе Западно-Железной дороге сообщили, что скоростное движение между Новосибирском и ближайшими крупнейшими городами: Барнаулом, Омском и Томском возможно. Сейчас будет прорабатываться вопрос, на каких условиях будет приобретаться подвижной состав.

Разочарование за 1500

В пятницу, 20 сентября, Новосибирск узнал об очередном неудачном походе в маникюрный салон. Женщина, заплатившая за процедуру 1500 рублей осталась недовольной. И как результат, она рассказала об этом на странице компании на сайте Flamp — популярного ресурса отзывов на услуги различных компаний. Клиентка рассказала, что маникюр ей делали в ужасных условиях: в салоне было грязно, приборы валялись по всему рабочему пространству. На просьбу вернуть потраченную сумму в салоне ответили отказом, а затем и вовсе заблокировали недовольную женщину во всех социальных сетях.

Стройка века

В субботу, 21 сентября, в Новосибирске работники компании «Сибмост» закончили надвигать левую плеть на мосту через реку Иня. Этот мост входит в состав совмещённой эстакадной части путепроводом через автомобильную и железную дороги. Общая протяжённость плетей 677 метров, вес конструкции 1500 тонн. Сейчас строители надвигают пролёты правой плети.

Экс-военный — мастер маникюра

В воскресенье, 22 сентября Сиб.фм рассказал историю выпускника Новосибирского военного общекомандного училища Дмитрии Братчикове. Окончив службу в армии, он занялся маркетингом. Однажды он решил круто изменить свою жизнь и отправился на курсы по маникюру. В течение некоторого времени он делал красивыми ногти женщинам в Краснодарском крае. Сейчас Дмитрий занимается практической психологией и учит не бояться стереотипов, а идти к своей цели.