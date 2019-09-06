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Пожар на «Векторе», «Технопром» и «Ласточка» - итоги недели на Сиб.фм

Испорченный маникюр, укороченная рабочая неделя и самые интересные новости Новосибирска за прошедшие семь дней.
Рубрика: общество

22.09.2019 17:59

Фото из архива Сиб.фм

Прошедшая неделя проходила под знаком «Технопрома». Однако в ленте Сиб.фм оставалось место и для других новостей. Это и отказ депутатов законодательного собрания Новосибирской области поддержать план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития региона, открытие «Бригантины» — детской площадки в Северо-Чемском жилом массив и другие. Самые интересные события семи дней – в итогах Сиб.фм.

«Зомбиапокалипсис» не состоялся

В понедельник, 16 сентября, рабочий день завершался под панические сообщения в социальных сетях. Особенно переживали жители наукограда «Кольцово». В приватных каналах местные жители переживали, что из-за пожара в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» на свободу могут вырваться сотни возбудителей самых разнообразных, в том числе смертельно опасных вирусов и бактерий. Однако, как оказалось, во время ремонта возник пожар на малярной станции из-за взрыва газового баллона. Пострадали два человека. Их госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Работать по-новому

Вот уже несколько месяцев Россию будоражат слухи о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Во вторник, 17 сентября, стало известно, что Новосибирская область не вошла в число регионов, где будет проходить эксперимент. Нововведение будет обкатано на предприятиях малого и среднего бизнеса, участвующих в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Из сибирских регионов на четырёхдневную рабочую неделю могут перейти 24 предприятия Алтайского и красноярского края, а также Томской области.

Есть, чем гордиться

В среду, 18 сентября, в Сибэкспоцентре начал свою работу VII форум технологического развития «Технопром-2019». В отличие от форума прошлого года, он менее представителен, однако не менее значимый. Девиз нынешнего форума – «Наука новой эры». В течение трёх дней 8,5 тысячи участников обсуждали технологии, которые смогут совершить научно-техническую революцию в России. Было подписано несколько десятков различных документов в самых разнообразных отраслях: банковском секторе, образовании, здравоохранении и так далее. Об итогах форума будет ещё немало публикаций в средствах массовой информации.

«Ласточка» в Сибири

В четверг, 19 сентября, на Западно-Сибирской железной дороге продолжились технологические испытания скоростного электропоезда «Ласточка». На этот раз скоростное движение соединило столицу Сибири с Барнаулом. Накануне, в среду, он совершил поездку по маршруту Омск – Новосибирск, а в пятницу – Томск – Новосибирск. Железнодорожники отметили, что главная цель испытаний – изучение технической возможности использования «Ласточки» на ЗСЖД. Позже в пресс-службе Западно-Железной дороге сообщили, что скоростное движение между Новосибирском и ближайшими крупнейшими городами: Барнаулом, Омском и Томском возможно. Сейчас будет прорабатываться вопрос, на каких условиях будет приобретаться подвижной состав.

Разочарование за 1500

В пятницу, 20 сентября, Новосибирск узнал об очередном неудачном походе в маникюрный салон. Женщина, заплатившая за процедуру 1500 рублей осталась недовольной. И как результат, она рассказала об этом на странице компании на сайте Flamp — популярного ресурса отзывов на услуги различных компаний. Клиентка рассказала, что маникюр ей делали в ужасных условиях: в салоне было грязно, приборы валялись по всему рабочему пространству. На просьбу вернуть потраченную сумму в салоне ответили отказом, а затем и вовсе заблокировали недовольную женщину во всех социальных сетях.

Стройка века

В субботу, 21 сентября, в Новосибирске работники компании «Сибмост» закончили надвигать левую плеть на мосту через реку Иня. Этот мост входит в состав совмещённой эстакадной части путепроводом через автомобильную и железную дороги. Общая протяжённость плетей 677 метров, вес конструкции 1500 тонн. Сейчас строители надвигают пролёты правой плети.

Экс-военный — мастер маникюра

В воскресенье, 22 сентября Сиб.фм рассказал историю выпускника Новосибирского военного общекомандного училища Дмитрии Братчикове. Окончив службу в армии, он занялся маркетингом. Однажды он решил круто изменить свою жизнь и отправился на курсы по маникюру. В течение некоторого времени он делал красивыми ногти женщинам в Краснодарском крае. Сейчас Дмитрий занимается практической психологией и учит не бояться стереотипов, а идти к своей цели.

Анатолий Якимов

Теги: красота работа итоги недели Технопром

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Пожар на «Векторе», «Технопром» и «Ласточка» - итоги недели на Сиб.фм

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:33 Хроника 0 Коммент.

Разборки алтайских школьниц попали в сеть

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Школьные бутерброды с колбасой не прошли по ГОСТу в Новосибирске

вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

вчера 14:21 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Новый автовокзал запускают в Новосибирске

вчера 12:27 Общество 0 Коммент.

“Жигули” разметало по мосту в Новосибирске

вчера 12:15 Хроника 0 Коммент.

Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Пенсионер под Новосибирском убил двух лосей

вчера 11:45 Хроника 0 Коммент.

Четвёртый мост в Новосибирске начинают строить в кредит

вчера 11:31 Экономика 0 Коммент.

Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

вчера 11:19 Наука 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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