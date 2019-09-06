Российские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры-2020 в Токио

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Эксперты Всемирного антидопингового агентства считают, что российское представительство ВАДА предоставляло недостоверные сведения о содержащихся в анализах запрещённых веществах; окончательное решение будет принято в понедельник, 23 сентября.

Олимпиада в Японии может пройти без участия российских спортсменов. Об этом сообщает сайт ежедневной газеты Великобритании The Telegraph. По данным издания, эксперты Всемирного антидопингового агентства считают, что в течение 18 месяцев Россия предоставляла недостоверные сведения об употреблении запрещённых препаратов российскими спортсменами.

Представители ВАДА должны прийти к решению во время заседания исполкома организации. Оно пройдет 23 сентября в Японии.

Напомним, 22 июля около тысячи новосибирцев вспомнили как проходила «Олимпиада-80» в заброшенном бассейне СКА.