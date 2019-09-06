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Сибиряки всё чаще встречают в лесах медведей

Рубрика: общество

22.09.2019 12:09

Фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае увеличилась вероятность встречи с бурыми медведями; экологи считают, что это не связано с пожарами в Красноярском крае.

Всё чаще любители побродить по лесу встречают косолапых. Не так давно, семейная пара из Алтайского края в лесу, за несколько километров от деревни встретила бурого медведя. К счастью, супруги смогли быстро добраться до автомобиля и уехать. Как сообщает сайт министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, вероятность встречи с бурыми медведями в лесах увеличилась в связи с ростом популяции их в регионе.

«Лесные пожары в Красноярском крае не являются фактором миграции медведей в Алтайский край. Для того чтобы преодолеть такое большое расстояние животным потребуется как минимум два года», — отметили в министерстве.

Кроме того, на пути из Красноярского в Алтайский край встречаются участки, где условия обитания бурых медведей более привлекательные.

Напомним, 15 сентября в Забайкальском крае медведица напала на автомобиль с людьми. 

 

Анатолий Якимов

Теги: экология Алтайский край бурый медведь

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вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

вчера 14:21 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

“Жигули” разметало по мосту в Новосибирске

вчера 12:15 Хроника 0 Коммент.

Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Пенсионер под Новосибирском убил двух лосей

вчера 11:45 Хроника 0 Коммент.

Четвёртый мост в Новосибирске начинают строить в кредит

вчера 11:31 Экономика 0 Коммент.

Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

вчера 11:19 Наука 0 Коммент.

Воспитательница детского сада в Сибири пнула ребёнка во время прогулки

вчера 10:52 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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