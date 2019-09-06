Сибиряки всё чаще встречают в лесах медведей

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Сибиряки всё чаще встречают в лесах медведейРубрика: общество
22.09.2019 12:09
Фото с сайта pixabay.com
В Алтайском крае увеличилась вероятность встречи с бурыми медведями; экологи считают, что это не связано с пожарами в Красноярском крае.
Всё чаще любители побродить по лесу встречают косолапых. Не так давно, семейная пара из Алтайского края в лесу, за несколько километров от деревни встретила бурого медведя. К счастью, супруги смогли быстро добраться до автомобиля и уехать. Как сообщает сайт министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, вероятность встречи с бурыми медведями в лесах увеличилась в связи с ростом популяции их в регионе.
«Лесные пожары в Красноярском крае не являются фактором миграции медведей в Алтайский край. Для того чтобы преодолеть такое большое расстояние животным потребуется как минимум два года», — отметили в министерстве.
Кроме того, на пути из Красноярского в Алтайский край встречаются участки, где условия обитания бурых медведей более привлекательные.
Напомним, 15 сентября в Забайкальском крае медведица напала на автомобиль с людьми.
Анатолий Якимов
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