1 балл
+11
63.85 70.6
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Спецназовец – выпускник Новосибирского военного училища работет мастером маникюра

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Платёжные квитанции новосибирцев могут вырасти на 150 рублей

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Надвижка левой плети моста через реку Иня закончилась в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Такси с пассажиркой расстреляли из пневмата в Новосибирске

вчера 17:33 Хроника 0 Коммент.

Разборки алтайских школьниц попали в сеть

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Масштабные вырубки леса показали в сети

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

В Оби чистят озеро во Всемирный День чистоты

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Школьные бутерброды с колбасой не прошли по ГОСТу в Новосибирске

вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

вчера 14:21 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Четвёртый мост в Новосибирске начинают строить в кредит

вчера 11:31 Экономика 0 Коммент.

Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

вчера 11:19 Наука 0 Коммент.

Воспитательница детского сада в Сибири пнула ребёнка во время прогулки

вчера 10:52 Общество 0 Коммент.

Сибирячка родила пятого ребёнка с помощью врачей клиники СибГМУ

вчера 10:16 Общество 0 Коммент.

Заблудившуюся в зарослях кустарника жительницу Новосибирска нашли крымские спасатели

вчера 09:39 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу над «Амуром»

20.09.2019 Общество 0 Коммент.

Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея России

20.09.2019 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Спецназовец – выпускник Новосибирского военного училища работет мастером маникюра

Рубрика: общество

22.09.2019 10:01

Фото с личной страницы Дмитрия Братчикова в социальной сети "ВКонтакте"

Необычную профессию освоил в прошлом участник боевых действий в Чечне, а ныне практикующий психолог; капитан запаса несколько месяцев делал ногти женщин красивыми.

Дмитрий Братчиков, окончивший Новосибирское военное общевойсковое училище, доказал, что в любом возрасте можно изменить судьбу.

В 2003 году после окончания военного вуза его направили в командировку в Чечню. Вместе с коллегами он сопровождал военные грузы, проверяли дороги на наличие опасных снарядов.

«Несколько раз мы попадали под обстрелы. К счастью все обошлось. Нас спасла молодость и горячие головы. Порой стали по 4-5 часов в сутки», — рассказал он.

После Чечни его направили служить в Краснодарский край, где он сейчас и проживает. Выйдя в отставку, Дмитрий изучал маркетинг, занимался практической психологией.

На его личной странице в социальной сети «ВКонтакте» много фото, в том числе и со службы в армии, а также практических рекомендаций как вести бизнес, организовать своё дело.

«Однажды я решил кардинально изменить свою жизнь. Записался на курсы маникюра и освоил новое для себя дело», — вспоминает Дмитрий.

Он признался, что работать мастером маникюра порой было сложнее побежки в полной амуниции. Первое время женщины с недоверием относились к тому, что им будет делать маникюр симпатичный накаченный брутал. Однако постепенно у Дмитрия сложился свой круг клиенток. К тому же работодатель видел в том, что бывший военный-спецназовец делает красивые ногти дамам, только плюсы. Все-таки мужчина мастер маникюра – своеобразная изюминка.

«Мой отец мечтал о карьере лётчика. Он всё время настраивал, что я должен стать профессиональным военным. Может быть, поэтому я поступил в военный вуз. Однако после того, как я ушёл из армии, мы некоторое время были в ссоре с родителями», — рассказывает Дмитрий.

Точно также не поняли родители Дмитрия, когда он решил заняться маникюром. «Ты нас позоришь. Зачем тебе это нужно. Прекрати немедленно заниматься всякой ерундой. Займись мужским делом», — говорили мне родственники. Однако он продолжает делать маникюр и педикюр.

Он отмечает, что самым сложным было побороть гордыню и научиться рисовать узоры на ногтях. Долгое время ему приходилось тренироваться – каллиграфически выводить орнамент кистью на поверхности, словно первоклассник осваивает письмо в прописи. Зато теперь, он в любой момент может за пару часов заработать денег освоенным делом.

Сейчас, на странице в «ВКонтакте» 38-летний Дмитрий Братчиков учит подписчиков не бояться стереотипов и общественного мнения, а идти к своей цели. Если человек хочет заняться каким-то новым для него делом, не нужно его отговаривать.

«Мне интересен любой опыт. Буду соглашаться на любые приглашения. Готов рассказать про свои идеи на любом телеканале», — рассказал Дмитрий в видеопризнании на своей странице «ВКонтакте». 

Он отмечает, что поддержку ему дали незнакомые люди, а близкие, наоборот, чаще высказывали негативные мнения. Но Дмитрий не унывает, так как считает, что нужно заниматься любимым делом. Нужно верить в свою мечту и следовать за своим интересом.

Напомним, 17 сентября эксперты назвали популярные профессии в Новосибирске. 

 

Анатолий Якимов

Теги: хобби военные НВВКУ Новосибирск профессия

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Спецназовец – выпускник Новосибирского военного училища работет мастером маникюра

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Платёжные квитанции новосибирцев могут вырасти на 150 рублей

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Надвижка левой плети моста через реку Иня закончилась в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Такси с пассажиркой расстреляли из пневмата в Новосибирске

вчера 17:33 Хроника 0 Коммент.

Разборки алтайских школьниц попали в сеть

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Масштабные вырубки леса показали в сети

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

В Оби чистят озеро во Всемирный День чистоты

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Школьные бутерброды с колбасой не прошли по ГОСТу в Новосибирске

вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

вчера 14:21 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Четвёртый мост в Новосибирске начинают строить в кредит

вчера 11:31 Экономика 0 Коммент.

Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

вчера 11:19 Наука 0 Коммент.

Воспитательница детского сада в Сибири пнула ребёнка во время прогулки

вчера 10:52 Общество 0 Коммент.

Сибирячка родила пятого ребёнка с помощью врачей клиники СибГМУ

вчера 10:16 Общество 0 Коммент.

Заблудившуюся в зарослях кустарника жительницу Новосибирска нашли крымские спасатели

вчера 09:39 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал победу над «Амуром»

20.09.2019 Общество 0 Коммент.

Юные новосибирские хоккеистки попали в «гранды» женского хоккея России

20.09.2019 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
29.04.2019

Всё идёт война народная

Родители погибших героев, чьи имена носят улицы...

Читать далее
Image
01.11.2018

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе

На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...

Читать далее
Image
25.06.2018

Далеко, но как живой

Абонент Tele2 на отдыхе: не опоздал, не растерялся и н...

Читать далее
Image
11.05.2018

Большое чайное путешествие

Какой путь проходит чай от плантации до магазина

Читать далее
Image
16.04.2018

Сплав традиции и шика

В Новосибирске открылись знаменитые «Сандуны»

Читать далее
Image
11.04.2018

«Запилиться» в Зазеркалье

Какие тайны скрывает «другой» Новосибирск

Читать далее

Новости по теме

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой вчера 14:21

Популярное

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...

Image

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

Image

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

Новосибирск затопило

Image

Бердская красавица выиграла миллион рублей