Спецназовец – выпускник Новосибирского военного училища работет мастером маникюра

Фото с личной страницы Дмитрия Братчикова в социальной сети "ВКонтакте"

Необычную профессию освоил в прошлом участник боевых действий в Чечне, а ныне практикующий психолог; капитан запаса несколько месяцев делал ногти женщин красивыми.

Дмитрий Братчиков, окончивший Новосибирское военное общевойсковое училище, доказал, что в любом возрасте можно изменить судьбу.

В 2003 году после окончания военного вуза его направили в командировку в Чечню. Вместе с коллегами он сопровождал военные грузы, проверяли дороги на наличие опасных снарядов.

«Несколько раз мы попадали под обстрелы. К счастью все обошлось. Нас спасла молодость и горячие головы. Порой стали по 4-5 часов в сутки», — рассказал он.

После Чечни его направили служить в Краснодарский край, где он сейчас и проживает. Выйдя в отставку, Дмитрий изучал маркетинг, занимался практической психологией.

На его личной странице в социальной сети «ВКонтакте» много фото, в том числе и со службы в армии, а также практических рекомендаций как вести бизнес, организовать своё дело.

«Однажды я решил кардинально изменить свою жизнь. Записался на курсы маникюра и освоил новое для себя дело», — вспоминает Дмитрий.

Он признался, что работать мастером маникюра порой было сложнее побежки в полной амуниции. Первое время женщины с недоверием относились к тому, что им будет делать маникюр симпатичный накаченный брутал. Однако постепенно у Дмитрия сложился свой круг клиенток. К тому же работодатель видел в том, что бывший военный-спецназовец делает красивые ногти дамам, только плюсы. Все-таки мужчина мастер маникюра – своеобразная изюминка.

«Мой отец мечтал о карьере лётчика. Он всё время настраивал, что я должен стать профессиональным военным. Может быть, поэтому я поступил в военный вуз. Однако после того, как я ушёл из армии, мы некоторое время были в ссоре с родителями», — рассказывает Дмитрий.

Точно также не поняли родители Дмитрия, когда он решил заняться маникюром. «Ты нас позоришь. Зачем тебе это нужно. Прекрати немедленно заниматься всякой ерундой. Займись мужским делом», — говорили мне родственники. Однако он продолжает делать маникюр и педикюр.

Он отмечает, что самым сложным было побороть гордыню и научиться рисовать узоры на ногтях. Долгое время ему приходилось тренироваться – каллиграфически выводить орнамент кистью на поверхности, словно первоклассник осваивает письмо в прописи. Зато теперь, он в любой момент может за пару часов заработать денег освоенным делом.

Сейчас, на странице в «ВКонтакте» 38-летний Дмитрий Братчиков учит подписчиков не бояться стереотипов и общественного мнения, а идти к своей цели. Если человек хочет заняться каким-то новым для него делом, не нужно его отговаривать.

«Мне интересен любой опыт. Буду соглашаться на любые приглашения. Готов рассказать про свои идеи на любом телеканале», — рассказал Дмитрий в видеопризнании на своей странице «ВКонтакте».

Он отмечает, что поддержку ему дали незнакомые люди, а близкие, наоборот, чаще высказывали негативные мнения. Но Дмитрий не унывает, так как считает, что нужно заниматься любимым делом. Нужно верить в свою мечту и следовать за своим интересом.

Напомним, 17 сентября эксперты назвали популярные профессии в Новосибирске.