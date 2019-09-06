2 балла
+21
63.85 70.6
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Российские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры-2020 в Токио

сегодня 14:56 Общество 0 Коммент.

Дольщики пытались привлечь власти Новосибирска к своей проблеме необычным способом

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

Супруга ударила ножом мужа под Новосибирском

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Волонтёры ищут отца и сына на внедорожнике под Новосибирском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Спецназовец – выпускник Новосибирского военного училища работет мастером маникюра

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Надвижка левой плети моста через реку Иня закончилась в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Такси с пассажиркой расстреляли из пневмата в Новосибирске

вчера 17:33 Хроника 0 Коммент.

Разборки алтайских школьниц попали в сеть

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

В Оби чистят озеро во Всемирный День чистоты

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Школьные бутерброды с колбасой не прошли по ГОСТу в Новосибирске

вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

вчера 14:21 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

“Жигули” разметало по мосту в Новосибирске

вчера 12:15 Хроника 0 Коммент.

Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Пенсионер под Новосибирском убил двух лосей

вчера 11:45 Хроника 0 Коммент.

Четвёртый мост в Новосибирске начинают строить в кредит

вчера 11:31 Экономика 0 Коммент.

Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

вчера 11:19 Наука 0 Коммент.

Воспитательница детского сада в Сибири пнула ребёнка во время прогулки

вчера 10:52 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Супруга ударила ножом мужа под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

22.09.2019 11:22

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области сотрудники полиции расследуют бытовое преступление, совершённое после совместного распития спиртных напитков; инцидент произошёл в Татарском районе.

В ночь на субботу, 21 сентября в Татарскую районную больницу поступил пациент с ножевым ранением. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по Новосибирской области.

Как стало известно, после совместного распития алкоголя супруги поссорились. В порыве ссоры 27-летняя женщина ударила ножом своего супруга, который, кстати, младше её на четыре года. Мужчина был доставлен в Татарскую центральную районную больницу. Женщина была задержана сотрудниками полиции. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.

Супруга созналась в совершении преступления. Нож изъят в качестве вещественного доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, 16 сентября сын порезал и изнасиловал пожилого отца.

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область супруги Семейная драма ссора

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Российские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры-2020 в Токио

сегодня 14:56 Общество 0 Коммент.

Дольщики пытались привлечь власти Новосибирска к своей проблеме необычным способом

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

Супруга ударила ножом мужа под Новосибирском

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Волонтёры ищут отца и сына на внедорожнике под Новосибирском

сегодня 10:46 Хроника 0 Коммент.

Спецназовец – выпускник Новосибирского военного училища работет мастером маникюра

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Надвижка левой плети моста через реку Иня закончилась в Новосибирске

вчера 18:35 Общество 0 Коммент.

Такси с пассажиркой расстреляли из пневмата в Новосибирске

вчера 17:33 Хроника 0 Коммент.

Разборки алтайских школьниц попали в сеть

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Следком начал проверку по факту травмирования рабочего в Новосибирске

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

В Оби чистят озеро во Всемирный День чистоты

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Школьные бутерброды с колбасой не прошли по ГОСТу в Новосибирске

вчера 14:24 Общество 0 Коммент.

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

вчера 14:21 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

“Жигули” разметало по мосту в Новосибирске

вчера 12:15 Хроника 0 Коммент.

Первый коммунальный фонтан забил в Новосибирской области в новом сезоне

вчера 12:01 Общество 0 Коммент.

Пенсионер под Новосибирском убил двух лосей

вчера 11:45 Хроника 0 Коммент.

Четвёртый мост в Новосибирске начинают строить в кредит

вчера 11:31 Экономика 0 Коммент.

Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике

вчера 11:19 Наука 0 Коммент.

Воспитательница детского сада в Сибири пнула ребёнка во время прогулки

вчера 10:52 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

Волонтёры ищут отца и сына на внедорожнике под Новосибирском сегодня 10:46 Платёжные квитанции новосибирцев могут вырасти на 150 рублей сегодня 09:01

Популярное

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...

Image

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

Image

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

Image

Новосибирск затопило

Image

Бердская красавица выиграла миллион рублей