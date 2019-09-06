Супруга ударила ножом мужа под Новосибирском

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Супруга ударила ножом мужа под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
22.09.2019 11:22
Фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области сотрудники полиции расследуют бытовое преступление, совершённое после совместного распития спиртных напитков; инцидент произошёл в Татарском районе.
В ночь на субботу, 21 сентября в Татарскую районную больницу поступил пациент с ножевым ранением. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по Новосибирской области.
Как стало известно, после совместного распития алкоголя супруги поссорились. В порыве ссоры 27-летняя женщина ударила ножом своего супруга, который, кстати, младше её на четыре года. Мужчина был доставлен в Татарскую центральную районную больницу. Женщина была задержана сотрудниками полиции. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.
Супруга созналась в совершении преступления. Нож изъят в качестве вещественного доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Напомним, 16 сентября сын порезал и изнасиловал пожилого отца.
Анатолий Якимов
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