ТОП-5 самых возрастных губернаторов Сибири: опыт сын ошибок трудных

Фото с сайтов правительств Республики Тыва, Красноярского края, Кемеровской, Томской и Иркутской областей, полномочного представителя президента России в СФО

Корреспонденты Сиб.фм продолжают изучать досье губернаторов Сибирского федерального округа. На этот раз под прицел попали самые старшие. Казалось бы, они должны передавать свой опыт молодёжи. Однако иногда что-то идёт не так.

5. Шолбан Кара-оол. 53 года

Глава Республики Тывы родился в июне 1963 года. Вместе с семьёй он много переезжал по республике. Он получил первую в истории Зубовской средней школы золотую медаль. До армии работал спортивным инструктором в школе. Служил он в ракетных войсках. Сначала в Коми АССР, а затем в Афганистане. В 1990 году будущий руководитель Республики Тыва окончил философский факультет Уральского государственного университета. Приметно год он работал в Дальневосточном государственном университете, а затем вернулся на родину.

Два года Шолбан Кара-оол был заместителем председателя Фонда помощи семьям погибших, инвалидам и ветеранам в Афганистане. А с апреля 1998 года у него началась политическая карьера, он был избран депутатом, а затем председателем Народного Хурала.

Президентом Республики Тыва Шолбан Кара-оол стал со второй попытки. В марте 2002 года он занял второе место на выборах главы республики, уступив Ооржаку Шериг-оолу. Однако, через 5 лет, в апреле 2007 года Владимир Путин внёс на рассмотрение республиканского парламента его кандидатуру на пост президента. В феврале 2012 года кандидатуру Шолбана Кара-оола предложил уже Дмитрий Медведев.

Особо в скандалах и глупых высказываниях глава республики не был замечен.

4. Сергей Цивлев. 58 лет.

Будущий губернатор Кемеровской области родился на Украине 21 сентября 1961 года. В 1983 году он окончил Черноморское высшее военно-морское училище, а в 1999 году – Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Ещё будучи студентом, он возглавию юридическую компанию. В 2017 году он выступил соучредителем компании «Ленэкспоинвест», которая должна была построить выставочный комплекс «Ленэкспо», где сейчас проводится Санкт-Петербургский экономический форум.

С 2013 года он работал в ООО «Колмар», которое является комплексом угледобывающих предприятий. А через год Сергей Цивлев становится генеральным директором этого предприятия.

В марте 2018 годе его неожиданно для многих кемеровчан назначили на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. После ухода Амана Тулеева в отставку, Сергей Цивлев назначается врио руководителя региона.

9 сентября 2018 года он был избран губернатором Кемеровской области, с 17 сентября вступил в должность. Жители региона возлагали на него надежды, что жизнь поменяется к лучшему. Однако уже спустя семь месяцев Сергей Цивлев угрожал медицинским сёстрам из Анжеро-Судженска, объявившим голодовку против массового сокращения медперсонала. Тогда он заявил о недопустимости проведения митингов и забастовок, а также обратился в прокуратуру и полицию с просьбой принять жёсткие меры против участников протеста.

3. Сергей Жвачкин. 62 года.

Губернатор Томской области родился 20 января 1957 года в городе Перми. После школы он поступил в Тюменский инженерно-строительный институт, который окончил в 1979 году. Несколько лет он проработал в СМУ №3 треста «Томскнефтестрой» ПО «Томскнефть». Параллельно он окончил факультет организаторов промышленного производства и строительства Горьковского инженерно-строительного института. После чего работал на руководищих должностях в ПО «Томскнефть». В 1995 года работал генеральным директором ОАО «Томскгаз», с 1999 по 2004 президентом ОАО «Востокгазпром».

7 февраля 2012 года кандидатуру Сергея Жвачкина президент Дмитрий Медведев предложил на должность губернатора Томской области. 10 сентября 2018 года его избрали жители области на второй срок.

В апреле 2010 года генеральный прокурор РФ Виктор Чайка заявил о выявленном факте сдачи в аренду китайской компании 177 тысяч гектаров леса. Цена сделки примерно 16 рублей за 1 гектар в месяц. При этом срок аренды – 49 лет. В ответ на это Сергей Жвачкин отметил, что региональное правительство ставки на аренду земель лесного фонда не имеет права устанавливать. Это делает федеральный центр.

2. Александр Усс. 64 года.

Губернатор Красноярского края родился 3 ноября 1954 года. После школы поступил на юридический факультет Красноярского государственного университета, который окончил в 1976 году с красным дипломом. До 1993 года работал в Томском и Красноярском госуниверситетах.

Политическая картера Александра Усса началась в 1993 году, когда его выдвинули кандидатом в депутаты Совета Федерации. С 1995 по 1997 год он работал заместителем губернатора Красноярского края. С января 1998 года возглавляет законодательное собрание Красноярского края. С января 2001 года занимает пост председателя краевого парламента во второй раз. А с апреля 2007 – в третий.

29 сентября 2017 года Владимир Путин назначил Александра Усса врио губернатора Красноярского края. 9 сентября 2018 года за его кандидатуру проголосовали более 60% избирателей.

По итогам 2018 года Александр Усс был признан самым богатым руководителем российского региона. По его признанию, он получил в наследство от умерших родителей недвижимость и финансы.

Кроме того, за минувший год Александр Усс дважды попал в скандалы, связанные с нелепыми или грубыми высказываниями. Так, например, после того, как глава счётной палаты региона Татьяна Давыденко рассказала о криминализации лесной отрасли Красноярского края, её обвинили в заинтересованности. Губернатор отреагировал на интервью словами: «Наглость и цинизм». Кроме того он отметил, что это «политический заказ» на него как на руководителя региона.

Второй скандал связан с визитом губернатора в город Канск, который был затоплен июльским наводнением. В беседе с местными жителями Александр Усс не сдержался и на вопрос женщины о состоянии дорог, которые смывает разбушевавшаяся стихия достаточно грубо.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё», — довольно резко ответил губернатор.

1.Сергей Левченко. 65 лет.

Глава Иркутской области на один год и один день старше Красноярского коллеги. Он родился 2 ноября 1953 года в городе Новосибирске. После школы он поступил в Новосибирский инженерно-строительный институт, который окончил в 1976 году. До 1987 года работал в управлении «Стальконструкция» в Красноярском крае и Иркутской области. С 1987 года на партийной работе.

В 1992 года он возглавил СМУ «Стальконструкция» в городе Ангарске Иркутской области. В 1999 году его избрали депутатом Государственной Думы III созыва по партийным спискам от КПРФ. С 2004 по 2007 был депутатом Законодательного собрания Иркутской области. В Декабре 2007 года он вновь становится депутатом ГосДумы от КПРФ.

В 2015 году на выборах губернатора Иркутской области Сергей Левченко победил действующего главу региона Сергея Ерощенко.

На посту губернатора его сопровождают политические скандалы. Так, осенью 2018 года его обвинили в незаконной охоте на медведя. Также его обвиняют в незадекларированном зарубежном имуществе и излишних зарубежных поездках. Согласно материалам СМИ, Сергей Левченко в 2018 году в течение 124 дней находился в командировках, в основном заграничных. Он посетил Францию, Италию, Монголию, Китай, Кубу, Белоруссию и Австрию.

Напомним, 16 сентября Сиб.фм рассказал о самых молодых губернаторах Сибирского федерального округа.