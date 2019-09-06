Волонтёры ищут отца и сына на внедорожнике под Новосибирском

Фото предоставлено поисковым отрядом "Лиза Алерт Новосибирск"

Новосибирские волонтёры приступили к поискам Виталия Тирона и его 11-летнего сына Александра; в субботу 21 сентября они поехали в лес и не вернулись.

В Тогучинском районе Новосибирской области объявлен поиск пропавших отца и сына. По сообщению поискового отряда «Лиза Алрет Новосибирск» они выехали в лес на автомобиле «Ленд Курзер Прадо».

Виталию Тирону на вид 35-40 лет. Рост 170 см. Плотного телосложения. Волосы русые с короткой стрижкой. Глаза серые. Был одет в тёмно-зелёный камуфляжный костюм, зелёную жилетку, трекинговые ботинки и солнцезащитные очки.

Александру на вид 10-12 лет. Рост 150 см. Плотного телосложения. Волосы русые с короткой стрижкой, глаза зелёные. Был одет в серую кофту с капюшоном, тёмно-синие штаны, ярко-зелёные кроссовки, кепку цвета хаки.

Всем, кто видел разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, 18 сентября к поискам пропавшей пенсионерки подключились военные.