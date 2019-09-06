Бердских бомжей выгоняют с теплотрасс

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Бердских бомжей выгоняют с теплотрассРубрика: общество
23.09.2019 20:47
Фото с сайта pixabay.com
Осмотр тепловых трасс уже начали проводить полицейские в Бердске; рейды по зачистке этих мест от бомжей уже начались.
Бродяг заставят уйти с теплотрасс в Бердске. Об этом сообщило издание «Бердскonline» со ссылкой на специалистов городского Комбината бытовых услуг.
По словам сотрудников КБУ, в общем было насчитано восемь камер, которые местные бомжи используют для ночлега.
Как сообщила техдиректор КБУ Ирина Корниевская, сейчас специалисты обошли все магистральные камеры от трёх зон котельных. Далее поиски продолжатся по внутриквартальным сетям.
Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, что бродяги на теплотрассах являются проблемой, которую необходимо решать. В городе будут проведены рейды по зачистки этих мест от бомжей.
Напомним, в сентябре 2019 года бомж обгорел в камере теплотрассы Бердска.
Дарья Мелехова
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