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Бердских бомжей выгоняют с теплотрасс

Рубрика: общество

23.09.2019 20:47

Фото с сайта pixabay.com

Осмотр тепловых трасс уже начали проводить полицейские в Бердске; рейды по зачистке этих мест от бомжей уже начались.

Бродяг заставят уйти с теплотрасс в Бердске. Об этом сообщило издание «Бердскonline» со ссылкой на специалистов городского Комбината бытовых услуг.

По словам сотрудников КБУ, в общем было насчитано восемь камер, которые местные бомжи используют для ночлега.

Как сообщила техдиректор КБУ Ирина Корниевская, сейчас специалисты обошли все магистральные камеры от трёх зон котельных. Далее поиски продолжатся по внутриквартальным сетям.

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, что бродяги на теплотрассах являются проблемой, которую необходимо решать. В городе будут проведены рейды по зачистки этих мест от бомжей.

Напомним, в сентябре 2019 года бомж обгорел в камере теплотрассы Бердска.

Дарья Мелехова

Теги: полиция Бердск теплотрасса

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вчера 20:47 Общество 0 Коммент.

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«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

вчера 16:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам пообещали мокрый снег

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Карантин из-за ОРВИ объявили в школе Новосибирска

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

«Я еду домой»: пропавший в Новосибирске дедушка пытался добраться до Тайги

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

вчера 16:01 Общество 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска объяснили, что происходит с деревьями на Горском котловане

вчера 15:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:21 Авто 0 Коммент.

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

вчера 15:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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