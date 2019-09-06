Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк

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Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопаркРубрика: общество
24.09.2019 08:05
Фото из группы "Новосибирский зоопарк" в социальной сети "ВКонтакте"
Такую акцию зоопарк проводит каждый год; для того, чтобы воспользоваться льготой, нужно предоставить пенсионный.
Бесплатный вход для пенсионеров организует Новосибирский зоопарк. Об этом сообщили в группе организации в социальной сети «ВКонтакте». Акция продлится с 23 сентября по 24 октября.
По словам сотрудников зоопарка, льготы приурочены к Дню пожилых людей, который пройдёт 1 октября. Обычно в России в этот день многие организации устраивают концерты, фестивали и другие развлекательные мероприятия для пенсионеров. Новосибирский зоопарк каждый год поддерживает эту традицию и проводит акцию дольше, чем это принято в стране.
Для того, чтобы пройти в зоопарк бесплатно, необходимо предъявить документ, подтверждающий пенсионный возраст гостя.
Также в сообществе Новосибирского зоопарка напомнили, что организация изменила время работы. Теперь посмотреть на животных можно с 9:00 до 20:00, а купить билеты – до 19:00.
Напомним, 25 августа Новосибирский зоопарк отметил день рождения.
Дарья Мелехова
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