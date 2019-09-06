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Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк

Рубрика: общество

24.09.2019 08:05

Фото из группы "Новосибирский зоопарк" в социальной сети "ВКонтакте"

Такую акцию зоопарк проводит каждый год; для того, чтобы воспользоваться льготой, нужно предоставить пенсионный.

Бесплатный вход для пенсионеров организует Новосибирский зоопарк. Об этом сообщили в группе организации в социальной сети «ВКонтакте». Акция продлится с 23 сентября по 24 октября.

По словам сотрудников зоопарка, льготы приурочены к Дню пожилых людей, который пройдёт 1 октября. Обычно в России в этот день многие организации устраивают концерты, фестивали и другие развлекательные мероприятия для пенсионеров. Новосибирский зоопарк каждый год поддерживает эту традицию и проводит акцию дольше, чем это принято в стране.

Для того, чтобы пройти в зоопарк бесплатно, необходимо предъявить документ, подтверждающий пенсионный возраст гостя.

Также в сообществе Новосибирского зоопарка напомнили, что организация изменила время работы. Теперь посмотреть на животных можно с 9:00 до 20:00, а купить билеты – до 19:00.

Напомним, 25 августа Новосибирский зоопарк отметил день рождения.

Дарья Мелехова

Теги: Новосибирский зоопарк животные пенсионер

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Предложить новость

Блондина разыскивают за двойное ограбление в Новосибирске

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Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире

сегодня 09:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Омске

сегодня 08:22 Хроника 0 Коммент.

Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались недовольны уровнем жизни в городе

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер

сегодня 07:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 24 сентября

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Сибирь» обыграла «Ак Барс»

вчера 22:02 Общество 0 Коммент.

Бердских бомжей выгоняют с теплотрасс

вчера 20:47 Общество 0 Коммент.

Звезда сериалов «ТНТ» рассказала о секретах похудения по-новосибирски

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

вчера 19:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:12 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Погибла в огне трёхлетняя девочка в Сибири

вчера 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

вчера 16:37 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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