Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк

Фото из группы "Новосибирский зоопарк" в социальной сети "ВКонтакте"

Такую акцию зоопарк проводит каждый год; для того, чтобы воспользоваться льготой, нужно предоставить пенсионный.

Бесплатный вход для пенсионеров организует Новосибирский зоопарк. Об этом сообщили в группе организации в социальной сети «ВКонтакте». Акция продлится с 23 сентября по 24 октября.

По словам сотрудников зоопарка, льготы приурочены к Дню пожилых людей, который пройдёт 1 октября. Обычно в России в этот день многие организации устраивают концерты, фестивали и другие развлекательные мероприятия для пенсионеров. Новосибирский зоопарк каждый год поддерживает эту традицию и проводит акцию дольше, чем это принято в стране.

Для того, чтобы пройти в зоопарк бесплатно, необходимо предъявить документ, подтверждающий пенсионный возраст гостя.

Также в сообществе Новосибирского зоопарка напомнили, что организация изменила время работы. Теперь посмотреть на животных можно с 9:00 до 20:00, а купить билеты – до 19:00.

Напомним, 25 августа Новосибирский зоопарк отметил день рождения.