Депутат горсовета Новосибирска Дамаев прокомментировал сообщение о драке с чиновником

ФОТО PIXABAY.COM

Чиновник новосибирской администрации Алексей Михайлов утверждает, что попал в больницу после того, как его ударил депутат горсовета Дмитрий Дамаев; народный избранник настаивает, что вся эта история — фейк и провокация.

Депутат городского совета Новосибирска Дмитрий Дамаев прокомментировал редакции Сиб.фм информацию о конфликте с чиновником администрации Первомайского района Новосибирска Алексеем Михайловым, которая появилась сегодня, 23 сентября, в региональных СМИ. Издания сообщали, что депутат якобы ударил сотрудника администрации в живот прямо в коридоре мэрии, после чего пострадавший попал в больницу.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм, Дамаев назвал распространение таких сведений в СМИ «спланированной провокацией» перед выборами.

«Он и в соцсетях обо мне разное пишет, сейчас здесь такую ситуацию создал — просто уже не знают, как со мной бороться на округе. Выборы 2020 года уже начались, и мы видим результаты. Я активно критикую администрацию Первомайского района, что вызывает у кого-то неприязнь, поэтому пытаются люди такими способами оказать на меня воздействие», — объяснил Дамаев.

По словам депутата, с Михайловым он сегодня «просто столкнулся в дверях».

«Он заходил, я выходил. Там двери узкие в «стекляшке», в коридоре. Прошли да прошли, я даже внимания не обратил», — сказал член горсовета.

Дамаев добавил, что пока не решил, будет ли через суд отстаивать свою честь.

«Посмотрим, возможно, буду, но не считаю это первостепенной задачей. Я работаю на округе, и это для меня важнее», — подчеркнул он.

Корреспонты Сиб.фм связались с заместителем начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Алексеем Михайловым.

«Я сейчас нахожусь больнице, меня осматривает врач. Подробности смогу рассказать позже», — сказал он в телефонном разговоре и попросил перезвонить позже. Однако после этого перестал отвечать на звонки.

Напомним, 22 апреля Сиб.фм писал, что депутата из Барабинска допросили в Следкоме из-за видео с избиением подростка.