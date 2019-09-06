Енот стал звездой в новосибирском метро

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Енот стал звездой в новосибирском метроРубрика: общество
23.09.2019 10:14
фото из группы «Мода Новосибирского метро» в социальной сети «ВКонтакте»
Молодой человек перевозил животное в обычной спортивной сумке; фото появилось в социальных сетях.
Жителей Новосибирска уже сложно удивить: то девушка верхом на верблюде объезжает пробку, то крокодил разгуливает по парковке рядом с торгово-развлекательным центром. На этот раз пассажиры метро заметили в транспорте енота. Фотография зверька появилась в группе «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте».
На снимке видно, как енот копошится в спортивной сумке своего хозяина, а стоящие рядом люди делают вид, что не обращают никакого внимания на удивительного питомца.
«Вообще ничего необычного», – отмечают пользователи сети в комментариях, которые, видимо, привыкли к тому, что таких зверей теперь можно встретить не только в зоопарке.
Напомним, 19 сентября сибирячка верхом на верблюде проехалась по Ипподромской магистрали.
Никита Минин
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