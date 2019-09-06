Енот стал звездой в новосибирском метро

фото из группы «Мода Новосибирского метро» в социальной сети «ВКонтакте»

Молодой человек перевозил животное в обычной спортивной сумке; фото появилось в социальных сетях.

Жителей Новосибирска уже сложно удивить: то девушка верхом на верблюде объезжает пробку, то крокодил разгуливает по парковке рядом с торгово-развлекательным центром. На этот раз пассажиры метро заметили в транспорте енота. Фотография зверька появилась в группе «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке видно, как енот копошится в спортивной сумке своего хозяина, а стоящие рядом люди делают вид, что не обращают никакого внимания на удивительного питомца.

«Вообще ничего необычного», – отмечают пользователи сети в комментариях, которые, видимо, привыкли к тому, что таких зверей теперь можно встретить не только в зоопарке.

Напомним, 19 сентября сибирячка верхом на верблюде проехалась по Ипподромской магистрали.