Фонд защиты прав дольщиков создадут в Новосибирске к ноябрю

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Фонд защиты прав дольщиков создадут в Новосибирске к ноябрюРубрика: общество
23.09.2019 14:38
Более 60 домов, застройщики которых признаны банкротами, насчитали в Новосибирской области; их будут достраивать с помощью регионального фонда защиты прав дольщиков.
Региональный фонд защиты прав дольщиков создадут в Новосибирской области к ноябрю 2019 года. Об этом сообщается на сайте областного Росреестра.
По данным ведомства, в субъекте насчитывается 64 дома, строительство которых ведётся с серьёзным отставанием от графика. Основная задача фонда – довести объекты до этапа сдачи.
«Под контроль будут взяты объекты, где застройщик признан банкротом», – уточнили в Росреестре. Там также добавили, что достраивать дома будут за счёт средств федерального и областного бюджетов.
С начала года специалисты Управления и региональные власти разработали порядок подготовки документов для постановки на государственный кадастровый учёт и регистрации прав в отношении объектов незавершённого строительства на улицах Есенина, 12/1, Зыряновской, Галущака, 15, Кошурникова, Есенина, 65.
«В этом году введены в эксплуатацию и поставлены на государственный кадастровый учет долгострои по улице Залесского, 6 (застройщик ЖСК Залесский) и улице Беловежской, 16 (застройщик СМУ-3)», – сообщается на сайте органа.
Кроме того, планируется ввод ещё трёх долгостроев на улице Учительской, 9 (ЖСК «На Учительской»), Галущака, 15 (ЖСК «Галущака») и многоквартирного дома на Декабристов (ЖСК «Д-10»).
Напомним, 22 сентября Сиб.фм писал о появлении муляжа висельника на стройке в микрорайоне «Новомарусино» – таким образом люди пытались привлечь внимание властей к судьбе долгостроя.
Мария Машанова
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