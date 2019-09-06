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Инвалид через прокуратуру выбил компенсацию от авиакомпании «Сибирь» за сломанный чемодан

Рубрика: общество

23.09.2019 10:02

фото с сайта pixabay.com

Мягким приземлением и сломанным чемоданом запомнился 73-летнему инвалиду перелёт по маршруту Симферополь – Москва, который выполняла авиакомпания «Сибирь»; мужчина решил добиться от перевозчика компенсации. 

Компенсировать расходы, связанные с повреждением багажа, потребовал от авиакомпании «Сибирь» 73-летний инвалид, который в апреле 2019 года летел из Симферополя в Москву. Мужчина направил перевозчику претензию, однако, по его словам, ответа не получил и спустя несколько месяцев вынужден был обратиться в надзорное ведомство. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. 

Как рассказали в ведомстве, речь шла о небольшой сумме. 

«По общим правилам, ущерб рассчитывается по формуле "600 рублей на килограмм веса". Чемодан пенсионера весил 8 килограммов, соответственно, авиакомпания должна была возместить ему 4800 рублей», – объяснили в транспортной прокуратуре. 

После вмешательства правоохранителей вопрос разрешился положительно – сумма компенсации была зачислена на счёт авиапассажира. 

Напомним, 4 июня Сиб.фм писал, что сибирская авиакомпания S7 Airlines возглавила рейтинг компаний с самой вкусной едой на борту. 

Мария Машанова

Теги: аэропорты компенсации авиакомпания чемодан багаж

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Инвалид через прокуратуру выбил компенсацию от авиакомпании «Сибирь» за сломанный чемодан

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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