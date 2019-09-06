Инвалид через прокуратуру выбил компенсацию от авиакомпании «Сибирь» за сломанный чемодан

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Инвалид через прокуратуру выбил компенсацию от авиакомпании «Сибирь» за сломанный чемоданРубрика: общество
23.09.2019 10:02
фото с сайта pixabay.com
Мягким приземлением и сломанным чемоданом запомнился 73-летнему инвалиду перелёт по маршруту Симферополь – Москва, который выполняла авиакомпания «Сибирь»; мужчина решил добиться от перевозчика компенсации.
Компенсировать расходы, связанные с повреждением багажа, потребовал от авиакомпании «Сибирь» 73-летний инвалид, который в апреле 2019 года летел из Симферополя в Москву. Мужчина направил перевозчику претензию, однако, по его словам, ответа не получил и спустя несколько месяцев вынужден был обратиться в надзорное ведомство. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, речь шла о небольшой сумме.
«По общим правилам, ущерб рассчитывается по формуле "600 рублей на килограмм веса". Чемодан пенсионера весил 8 килограммов, соответственно, авиакомпания должна была возместить ему 4800 рублей», – объяснили в транспортной прокуратуре.
После вмешательства правоохранителей вопрос разрешился положительно – сумма компенсации была зачислена на счёт авиапассажира.
Напомним, 4 июня Сиб.фм писал, что сибирская авиакомпания S7 Airlines возглавила рейтинг компаний с самой вкусной едой на борту.
Мария Машанова
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