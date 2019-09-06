Карантин из-за ОРВИ объявили в школе Новосибирска

фото с сайта pixabay.com

Среднюю школу № 162 в Советском районе Новосибирска закрыли на карантин из-за того, что более 20 % детей не посещают занятия; обучение они проходят дистанционно.

Более 20 % учеников школы № 162 в Советском районе Новосибирска не посещают занятия из-за ОРВИ. Это стало основанием для закрытия учебного заведения на карантин, сообщили Сиб.фм в департаменте образования мэрии.

«Всего в школе обучаются 116 детей. Если более 20 % из них не посещают занятия в связи с болезнью, директор имеет право ввести карантин, что и было сделано», – уточнили в департаменте.

Там также отметили, что режим карантина действует с 18 по 24 сентября включительно. Всё это время школьники занимаются дистанционно.

Как заверили в мэрии, школа № 162 – единственная в Новосибирске, где введён карантин.

Напомним, 19 сентября Сиб.фм писал, что прокуратура начала проверку по сообщению о протекающем потолке в школе под Новосибирском.