Клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы «Спасибо» на доставку еды из Delivery Club

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Клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы «Спасибо» на доставку еды из Delivery ClubРубрика: общество
23.09.2019 13:01
Фото с сайта spasibosberbank.ru
Крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». Теперь клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы «Спасибо» на скидку при заказе еды.
Чтобы получить скидку, клиенту программы лояльности нужно зайти на сайт или в мобильное приложение «Спасибо от Сбербанка» и обменять бонусы на купон со скидкой. Полученный купон даст участнику возможность применить скидку при заказе в приложении Delivery Club или на сайте сервиса.
Как отметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев, сейчас всё больше людей хотят экономить своё время.
«Теперь у клиентов появилась возможность заказать любимую еду не просто быстро, но и получив качественный сервис. Мы рады предложить нашим клиентам сделать это эффективно и выгодно в Delivery Club за бонусы "Спасибо"», — сказал он.
Директор по маркетингу сервиса Delivery Club Олег Хаустов добавил, что предложение действительно в 120 городах России.
«Но скоро их станет еще больше – Delivery Club активно расширяет географию присутствия. С помощью акции мы не только дадим клиентам Сбербанка возможность сэкономить, но и познакомим с возможностями сервиса новых пользователей», – сообщил он.
Delivery Club – первый и лидирующий сервис поиска и заказа готовой еды в России. Запущен в сентябре 2009 года; с ноября 2016 года 100 % Delivery Club принадлежит Mail.Ru Group. Платформа объединяет свыше 12 000 ресторанов всех ценовых категорий более чем в 120 городах страны, 60 % приходится на региональные заказы.
В 20 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми, Уфе, Саратове, Воронеже, Сочи, Омске, Красноярске, Челябинске, Волгограде, Тюмени и Иванове – работает собственная служба доставки. Среднее время доставки заказов курьерами Delivery Club составляет менее 40 минут. Выручка сервиса по итогам 2018 года достигла 1,9 миллиарда рублей.
«Спасибо от Сбербанка» – это самая крупная банковская программа лояльности в России. Участники программы копят бонусы «Спасибо», которые начисляются за совершённые покупки, и могут обменивать их на скидки в магазинах-партнёрах, а также на портале программы по курсу «1 бонус = 1 рубль скидки». Количество участников «Спасибо от Сбербанка» составляет более 40 миллионов человек, а партнёрами сейчас являются около 100 тысяч магазинов.
Напомним, 20 сентября стало известно, что Сбербанк подписал два соглашения на форуме «Технопром»
Анатолий Якимов
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