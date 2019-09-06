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сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

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В новосибирских школах родители сами устраивают поборы

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Усатая ярмарка: в Новосибирске раздадут десятки бездомных кошек

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирские полицейские устроили охоту на пьяных водителей

сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

Енот стал звездой в новосибирском метро

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Сибирские контрабандисты меняли золото на поддельную водку и еду

сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

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Клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы «Спасибо» на доставку еды из Delivery Club

Рубрика: общество

23.09.2019 13:01

Фото с сайта spasibosberbank.ru

Крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». Теперь клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы «Спасибо» на скидку при заказе еды.

Чтобы получить скидку, клиенту программы лояльности нужно зайти на сайт или в мобильное приложение «Спасибо от Сбербанка» и обменять бонусы на купон со скидкой. Полученный купон даст участнику возможность применить скидку при заказе в приложении Delivery Club или на сайте сервиса.

Как отметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев, сейчас всё больше людей хотят экономить своё время.

«Теперь у клиентов появилась возможность заказать любимую еду не просто быстро, но и получив качественный сервис. Мы рады предложить нашим клиентам сделать это эффективно и выгодно в Delivery Club за бонусы "Спасибо"», — сказал он.

Директор по маркетингу сервиса Delivery Club Олег Хаустов добавил, что предложение действительно в 120 городах России.

«Но скоро их станет еще больше – Delivery Club активно расширяет географию присутствия. С помощью акции мы не только дадим клиентам Сбербанка возможность сэкономить, но и познакомим с возможностями сервиса новых пользователей», – сообщил он.

Delivery Club – первый и лидирующий сервис поиска и заказа готовой еды в России. Запущен в сентябре 2009 года; с ноября 2016 года 100 % Delivery Club принадлежит Mail.Ru Group. Платформа объединяет свыше 12 000 ресторанов всех ценовых категорий более чем в 120 городах страны, 60 % приходится на региональные заказы.

В 20 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми, Уфе, Саратове, Воронеже, Сочи, Омске, Красноярске, Челябинске, Волгограде, Тюмени и Иванове – работает собственная служба доставки. Среднее время доставки заказов курьерами Delivery Club составляет менее 40 минут. Выручка сервиса по итогам 2018 года достигла 1,9 миллиарда рублей.

«Спасибо от Сбербанка» – это самая крупная банковская программа лояльности в России. Участники программы копят бонусы «Спасибо», которые начисляются за совершённые покупки, и могут обменивать их на скидки в магазинах-партнёрах, а также на портале программы по курсу «1 бонус = 1 рубль скидки». Количество участников «Спасибо от Сбербанка» составляет более 40 миллионов человек, а партнёрами сейчас являются около 100 тысяч магазинов.

Напомним, 20 сентября стало известно, что Сбербанк подписал два соглашения на форуме «Технопром»

Анатолий Якимов

Теги: Сбербанк

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Лента новостей

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сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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