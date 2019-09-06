«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Неизвестный представился работником коммунальной службы; женщина отдала за «новый» счётчик 30 тысяч рублей.

Мужчина украл у 82-летней женщины 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Инцидент произошёл 22 августа. Подозреваемый попал в квартиру жительницы Первомайского района под предлогом осмотра и ремонта счётчиков. Проведя «осмотр», мужчина сказал, что счётчик нуждается в замене.

Злоумышленник попросил потерпевшую расплатиться за якобы новый счётчик. Доверчивая женщина достала кошелёк, в котором было 30 тысяч рублей. Тогда лже-коммунальщик забрал все деньги и скрылся.

Подозреваемого задержали сегодня, им оказался 26-летний житель Центрального района Новосибирска. Полиция проводит проверку для выяснения подобных случаев мошенничества со стороны мужчины. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабёж».

Напомним, месяц назад двое новосибирских подростков ограбили 82-летнюю пенсионерку у неё в квартире.