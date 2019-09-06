Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

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Рубрика: общество

23.09.2019 16:12

Фото Ульяны Дембицкой, с сайта pixabay.com

Больше половины мусора на берегу составляют бычки; рост популярности влажных салфеток также грозит экологии. 

Любители выкурить сигарету на берегу реки оказались самыми вредными для природы ОбьГЭСа. Сегодня, 23 сентября, экологи опубликовали результаты исследования мусора, собранного на эко-акции.

Волонтёры ОбьГЭСа подвели итоги акции в честь Всемирного дня чистоты, в которой участвовали более 100 человек. Учителя школы № 165 и № 112 привлекли детей с 5 по 11 класс, поддержать благое дело школьников пришли некоторые родители. Экологи опробовали новую методику сбора мусора на берегу с помощью старшеклассников: набранная группа волонтёров проходит обучение и сплошной шеренгой проходит береговую линию, фиксируя количество и виды собранного мусора за каждые пройденные 100 метров.

«Это помогает объективно оценить, какой вид мусора преобладает на территории. Например, если преобладают сеть и леска – стоит обратить внимание на рыбаков, или много одноразовой посуды от кафе – обсудить с владельцами экологичные виды упаковки на вынос», – сообщил волонтёр Максим Коротков.

По итогам акции было собрано более 4,3 тысячи единиц мусора, который был разделён на 56 видов. По данным волонтёров, лидирующую позицию заняли сигаретные фильтры – 51,3 %, более 2,2 тысячи штук. Подобное исследование проводилось на берегу Байкала в Бурятии, возле популярного места отдыха рядом с Туркой – там на 100 метров нашли всего 186 сигаретных бычков. Новосибирским экологам стало стыдно за земляков, так как полное разложение фильтра в природе занимает около 15 лет.

На втором месте расположились металлические и пластиковые крышки от напитков, на третьем – влажные салфетки, практически по две штуки на метр. Экологи предупредили об опасности влажных салфеток для рыбы и птицы и посоветовали использовать антибактериальный гель, специальное ЭМ-мыло или туалетную бумагу.

На четвёртом месте мусорного рейтинга оказались полиэтиленовые пакеты, экологи напомнили об устоявшейся моде на эко-сумки и обычные портфели.

Волонтёры сообщили, что направят результаты исследования в мэрию Новосибирска вместе с обращением граждан об улучшении экологических условий в Чемском бору.

Напомним, 9 июля эколог нашёл «мусорный пляж» на ОбьГЭСе.

Никита Манько

Теги: экология исследования мусор школьники

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МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

сегодня 19:32 Общество 0 Коммент.

Депутат горсовета Новосибирска Дамаев прокомментировал сообщение о драке с чиновником

сегодня 19:16 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

сегодня 16:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам пообещали мокрый снег

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

Карантин из-за ОРВИ объявили в школе Новосибирска

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

Поджигатель новосибирской кофейни может сесть на пять лет

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Новосибирцы смогут в сентябре выгодно приобрести Teramont

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сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске

сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Фонд защиты прав дольщиков создадут в Новосибирске к ноябрю

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей

сегодня 14:36 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 12:41 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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