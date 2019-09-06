Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

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23.09.2019 16:12
Фото Ульяны Дембицкой, с сайта pixabay.com
Больше половины мусора на берегу составляют бычки; рост популярности влажных салфеток также грозит экологии.
Любители выкурить сигарету на берегу реки оказались самыми вредными для природы ОбьГЭСа. Сегодня, 23 сентября, экологи опубликовали результаты исследования мусора, собранного на эко-акции.
Волонтёры ОбьГЭСа подвели итоги акции в честь Всемирного дня чистоты, в которой участвовали более 100 человек. Учителя школы № 165 и № 112 привлекли детей с 5 по 11 класс, поддержать благое дело школьников пришли некоторые родители. Экологи опробовали новую методику сбора мусора на берегу с помощью старшеклассников: набранная группа волонтёров проходит обучение и сплошной шеренгой проходит береговую линию, фиксируя количество и виды собранного мусора за каждые пройденные 100 метров.
«Это помогает объективно оценить, какой вид мусора преобладает на территории. Например, если преобладают сеть и леска – стоит обратить внимание на рыбаков, или много одноразовой посуды от кафе – обсудить с владельцами экологичные виды упаковки на вынос», – сообщил волонтёр Максим Коротков.
По итогам акции было собрано более 4,3 тысячи единиц мусора, который был разделён на 56 видов. По данным волонтёров, лидирующую позицию заняли сигаретные фильтры – 51,3 %, более 2,2 тысячи штук. Подобное исследование проводилось на берегу Байкала в Бурятии, возле популярного места отдыха рядом с Туркой – там на 100 метров нашли всего 186 сигаретных бычков. Новосибирским экологам стало стыдно за земляков, так как полное разложение фильтра в природе занимает около 15 лет.
На втором месте расположились металлические и пластиковые крышки от напитков, на третьем – влажные салфетки, практически по две штуки на метр. Экологи предупредили об опасности влажных салфеток для рыбы и птицы и посоветовали использовать антибактериальный гель, специальное ЭМ-мыло или туалетную бумагу.
На четвёртом месте мусорного рейтинга оказались полиэтиленовые пакеты, экологи напомнили об устоявшейся моде на эко-сумки и обычные портфели.
Волонтёры сообщили, что направят результаты исследования в мэрию Новосибирска вместе с обращением граждан об улучшении экологических условий в Чемском бору.
Напомним, 9 июля эколог нашёл «мусорный пляж» на ОбьГЭСе.
Никита Манько
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