Лишённый прав новосибирец получил срок за гибель трёх пассажиров «Девятки»

фото предоставлено отрядом пропаганды гибдд по новосибирску

Шестеро молодых людей решили покататься на «Девятке» и врезались в припаркованный грузовик; суд назначил компенсации по полмиллиона рублей за молодых жертв.

Водитель из Новосибирска Артём Ошуев получил приговор за трагедию на Троллейной с тремя погибшими. Сегодня, 23 сентября, пресс-служба Ленинского районного суда сообщила о приговоре за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Страшное столкновение произошло ранним утром 25 февраля возле дома № 85 на улице Троллейной. Шестеро молодых людей на ВАЗ-21093 врезались в припаркованный большегруз Mercedes. От удара автомобиль практически залетел под контейнеровоз и лишился крыши.

В результате ДТП трое пассажиров погибли на месте – 22-летняя девушка по имени Кристина и двое её знакомых – 23-летний и 26-летний молодые люди. Ещё трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести – даже после нескольких операций одна из выживших пассажирок осталась сильно обезображенной.

«Обвиняемый признал вину полностью,с учётом характеристик суд назначил пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением прав на три года. На момент ДТП 27-летний водитель не был судим, характеризовался положительно, но получил множество штрафов за нарушение ПДД и был лишён водительских прав. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Ленинского района Екатерина Федосеева.

Потерявшая внучку бабушка и мать одного из погибших заявляли иски о компенсации за гибель своих детей, суд частично удовлетворил требования и назначил подсудимому выплатить родственникам жертв по 500 тысяч рублей.

Напомним, в августе новосибирского водителя начали судить за смерть мотоциклиста в ночном ДТП с тонировкой.