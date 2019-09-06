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Лишённый прав новосибирец получил срок за гибель трёх пассажиров «Девятки»Рубрика: общество
23.09.2019 16:58
фото предоставлено отрядом пропаганды гибдд по новосибирску
Шестеро молодых людей решили покататься на «Девятке» и врезались в припаркованный грузовик; суд назначил компенсации по полмиллиона рублей за молодых жертв.
Водитель из Новосибирска Артём Ошуев получил приговор за трагедию на Троллейной с тремя погибшими. Сегодня, 23 сентября, пресс-служба Ленинского районного суда сообщила о приговоре за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Страшное столкновение произошло ранним утром 25 февраля возле дома № 85 на улице Троллейной. Шестеро молодых людей на ВАЗ-21093 врезались в припаркованный большегруз Mercedes. От удара автомобиль практически залетел под контейнеровоз и лишился крыши.
В результате ДТП трое пассажиров погибли на месте – 22-летняя девушка по имени Кристина и двое её знакомых – 23-летний и 26-летний молодые люди. Ещё трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести – даже после нескольких операций одна из выживших пассажирок осталась сильно обезображенной.
«Обвиняемый признал вину полностью,с учётом характеристик суд назначил пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением прав на три года. На момент ДТП 27-летний водитель не был судим, характеризовался положительно, но получил множество штрафов за нарушение ПДД и был лишён водительских прав. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Ленинского района Екатерина Федосеева.
Потерявшая внучку бабушка и мать одного из погибших заявляли иски о компенсации за гибель своих детей, суд частично удовлетворил требования и назначил подсудимому выплатить родственникам жертв по 500 тысяч рублей.
Напомним, в августе новосибирского водителя начали судить за смерть мотоциклиста в ночном ДТП с тонировкой.
Никита Манько
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Лента новостей
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