МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

ФОТО из архива "АСТ-54" "ВКонтакте"

Спасатели выпустили экстренное предупреждение об ураганном ветре ночью и днём 24 сентября; метеорологи ожидают сильные грозы.

Сильные грозы с ураганным ветром придут в Новосибирск в ночь с понедельника на вторник. Сегодня, 23 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области предупредила об ухудшении погодных условий.

По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра во второй половине ночи и днём ожидается усиление ветра до 20 м/с в порывах до 25 м/с. Городские службы предупреждены о возможном обрыве ЛЭП, падении деревьев и срывом кровли и рекламных конструкций. Сотрудники МЧС призвали новосибирцев оставаться дома, а также убрать с балконов неустойчивые к сильному ветру вещи.

Для предупреждения пожаров рекомендовано при перепадах напряжения обесточить электробытовые приборы, так как короткое замыкание может вызвать возгорание.

Напомним, 20 сентября городские службы рассказали о последствиях урагана в пятницу.