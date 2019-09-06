МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

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МЧС: ночной ураган надвигается на НовосибирскРубрика: общество
23.09.2019 19:32
ФОТО из архива "АСТ-54" "ВКонтакте"
Спасатели выпустили экстренное предупреждение об ураганном ветре ночью и днём 24 сентября; метеорологи ожидают сильные грозы.
Сильные грозы с ураганным ветром придут в Новосибирск в ночь с понедельника на вторник. Сегодня, 23 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области предупредила об ухудшении погодных условий.
По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра во второй половине ночи и днём ожидается усиление ветра до 20 м/с в порывах до 25 м/с. Городские службы предупреждены о возможном обрыве ЛЭП, падении деревьев и срывом кровли и рекламных конструкций. Сотрудники МЧС призвали новосибирцев оставаться дома, а также убрать с балконов неустойчивые к сильному ветру вещи.
Для предупреждения пожаров рекомендовано при перепадах напряжения обесточить электробытовые приборы, так как короткое замыкание может вызвать возгорание.
Напомним, 20 сентября городские службы рассказали о последствиях урагана в пятницу.
Никита Манько
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