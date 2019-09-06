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МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Рубрика: общество

23.09.2019 19:32

ФОТО из архива "АСТ-54" "ВКонтакте"

Спасатели выпустили экстренное предупреждение об ураганном ветре ночью и днём 24 сентября; метеорологи ожидают сильные грозы.

Сильные грозы с ураганным ветром придут в Новосибирск в ночь с понедельника на вторник. Сегодня, 23 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области предупредила об ухудшении погодных условий. 

По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра во второй половине ночи и днём ожидается усиление ветра до 20 м/с в порывах до 25 м/с. Городские службы предупреждены о возможном обрыве ЛЭП, падении деревьев и срывом кровли и рекламных конструкций. Сотрудники МЧС призвали новосибирцев оставаться дома, а также убрать с балконов неустойчивые к сильному ветру вещи.

Для предупреждения пожаров рекомендовано при перепадах напряжения обесточить электробытовые приборы, так как короткое замыкание может вызвать возгорание.

Напомним, 20 сентября городские службы рассказали о последствиях урагана в пятницу.

 

Никита Манько

Теги: погода МЧС ураган

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сегодня 16:37 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

Поджигатель новосибирской кофейни может сесть на пять лет

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сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Фонд защиты прав дольщиков создадут в Новосибирске к ноябрю

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:36 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 12:41 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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