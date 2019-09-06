Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица

Фото со страницы «Маленький мир большой истории» в социальной сети «ВКонтакте»

Мастерица из Новосибирска Ирина Верхградская вот уже около 30 лет создаёт миниатюрные куклы; в её коллекции – тысячи работ, увидеть которые можно будет на авторской выставке.

Выставка работ Ирины Верхградской, которая из шёлка и запекаемого пластика создает миниатюрные фигурки, откроется в Омском историческом парке «Россия — моя история». Её куклы – это уменьшенные копии звёзд российской и мировой эстрады и кино и поражающие своей теплотой и душевностью фигурки пожилых людей. Об этом сообщается в группе «Маленький мир большой истории» в социальной сети «ВКонтакте».

Выставка будет работать с 25 сентября по 10 ноября.

Стоимость билета для взрослых – 100 рублей, для пенсионеров, школьников и студентов – 50 рублей, малыши до семи лет смогут посмотреть выставку бесплатно.

Напомним, 10 июля Сиб.фм писал о выставке квадратных фотографий академика Евгения Мешалкина.