Лента новостейПредложить новость
Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица
Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске
Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерицаРубрика: общество
23.09.2019 17:57
Фото со страницы «Маленький мир большой истории» в социальной сети «ВКонтакте»
Мастерица из Новосибирска Ирина Верхградская вот уже около 30 лет создаёт миниатюрные куклы; в её коллекции – тысячи работ, увидеть которые можно будет на авторской выставке.
Выставка работ Ирины Верхградской, которая из шёлка и запекаемого пластика создает миниатюрные фигурки, откроется в Омском историческом парке «Россия — моя история». Её куклы – это уменьшенные копии звёзд российской и мировой эстрады и кино и поражающие своей теплотой и душевностью фигурки пожилых людей. Об этом сообщается в группе «Маленький мир большой истории» в социальной сети «ВКонтакте».
Выставка будет работать с 25 сентября по 10 ноября.
Стоимость билета для взрослых – 100 рублей, для пенсионеров, школьников и студентов – 50 рублей, малыши до семи лет смогут посмотреть выставку бесплатно.
Напомним, 10 июля Сиб.фм писал о выставке квадратных фотографий академика Евгения Мешалкина.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица
Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске
Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Беспощадный сбор
Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...
Новости по теме
Популярное