Младенец умер рядом со спящей матерью на Алтае

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Младенец умер рядом со спящей матерью на АлтаеРубрика: проиcшествия
23.09.2019 20:00
Фото с сайта pixabay.com
Пьяная мать уснула рядом с ребёнком; младенец задохнулся пищевыми массами.
Младенец умер рядом со спящей матерью в Республике Алтай, сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, находившаяся рядом с ребёнком мать была пьяна. Девочка умерла от попадания пищевых масс в дыхательные пути.
Тело было найдено в квартире, где проживали мать с девочкой, в Горно-Алтайске.
Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка. Следователи проверят семью девочки, узнают, состоит ли мать на учёте в органах системы профилактики, и установят причины произошедшего.
Напомним, в сентябре 2019 года шестилетний ребёнок провёл неделю с трупом матери.
Дарья Мелехова
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