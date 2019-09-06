Младенец умер рядом со спящей матерью на Алтае

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Пьяная мать уснула рядом с ребёнком; младенец задохнулся пищевыми массами.

Младенец умер рядом со спящей матерью в Республике Алтай, сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, находившаяся рядом с ребёнком мать была пьяна. Девочка умерла от попадания пищевых масс в дыхательные пути.

Тело было найдено в квартире, где проживали мать с девочкой, в Горно-Алтайске.

Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка. Следователи проверят семью девочки, узнают, состоит ли мать на учёте в органах системы профилактики, и установят причины произошедшего.

Напомним, в сентябре 2019 года шестилетний ребёнок провёл неделю с трупом матери.