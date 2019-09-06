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Младенец умер рядом со спящей матерью на Алтае

Рубрика: проиcшествия

23.09.2019 20:00

Фото с сайта pixabay.com

Пьяная мать уснула рядом с ребёнком; младенец задохнулся пищевыми массами.

Младенец умер рядом со спящей матерью в Республике Алтай, сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, находившаяся рядом с ребёнком мать была пьяна. Девочка умерла от попадания пищевых масс в дыхательные пути.

Тело было найдено в квартире, где проживали мать с девочкой, в Горно-Алтайске.

Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка. Следователи проверят семью девочки, узнают, состоит ли мать на учёте в органах системы профилактики, и установят причины произошедшего.

Напомним, в сентябре 2019 года шестилетний ребёнок провёл неделю с трупом матери.

Дарья Мелехова

Теги: убийство Следственный комитет смерть ребёнок

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вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Погибла в огне трёхлетняя девочка в Сибири

вчера 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

вчера 16:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам пообещали мокрый снег

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Карантин из-за ОРВИ объявили в школе Новосибирска

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

«Я еду домой»: пропавший в Новосибирске дедушка пытался добраться до Тайги

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

вчера 16:01 Общество 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска объяснили, что происходит с деревьями на Горском котловане

вчера 15:55 Общество 0 Коммент.

Поджигатель новосибирской кофейни может сесть на пять лет

вчера 15:46 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы смогут в сентябре выгодно приобрести Teramont

вчера 15:21 Авто 0 Коммент.

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

вчера 15:07 Общество 0 Коммент.

Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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