Новосибирск: события 24 сентября

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Новосибирск: события 24 сентябряРубрика: афиша, общество
24.09.2019 06:03
фото PIXABAY.COM, пресс-служб правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска
Редакция Сиб.фм собрала вместе все самые главные события дня, чтобы жители Новосибирска ничего не пропустили.
Инаугурация мэра Новосибирска
Церемония вступления Анатолия Локтя в должность мэра города пройдёт в рамках внеочередной сессии Совета депутатов города Новосибирска по адресу улица Красный проспект, 18/1 (Государственный концертный зал имени А. М. Каца).
Начало в 12:00.
Также будет организована онлайн-трансляция мероприятия на сайте мэрии и телеканале ОТС.
Губернатор поприветствует участников соревнований по самбо
Глава Новосибирской области Андрей Травников лично поздравит учеников «Сибирской академии самбо» с началом всероссийских соревнований «Кубка Сибири». Кроме него на мероприятии будут присутствовать полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев и другие.
Соревнования пройдут в единственном за Уралом специализированном центре самбо, оборудованному по новейшим стандартам.
Мероприятие пройдёт по адресу улица Фабричная 17/4 (ГАУ НСО «Спортивная школа самбо»).
Начало в 9:40.
Встреча с Вадимом Татюком для предпринимателей малого и среднего бизнеса
Мэрия Новосибирска запустила образовательный проект для предпринимателей малого и среднего бизнеса, в рамках которого бесплатные занятия проведёт бизнесмен и предприниматель Вадим Татюк.
Занятия помогут повысить продуктивность руководителей компаний и их сотрудников с помощью навыков эффективной работы с информацией. Вадим Татюк поможет освоить основы скорочтения и подскажет, как быстро запоминать лица, имена и фамилии.
Мероприятие пройдёт по адресу улица Красный проспект, 50, зал заседаний (кабинет 230, 2 этаж).
Начало в 12:00.
Пресс-конференция о проведении Международного фестиваля музейного маркетинга и гостеприимства «Музей для людей»
С 23 по 25 сентября 2019 года пройдёт II Международный фестиваль музейного маркетинга и гостеприимства «Музей для людей».
В рамках пресс-конференции, посвящённой фестивалю, будут затронуты темы маркетинговых коммуникаций, создания репутации, способов продвижения, повышения лояльности аудитории, реализации проектов учреждений культуры. В мероприятии примут участие директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов, ведущий дизайнер «Студии Артемия Лебедева» Марк Родионов и другие.
Пресс-конференция пройдёт по адресу улица Красный проспект, 23 (Краеведческий музей).
Начало в 11:00.
Встреча с профессором Луиджи Сантопаоло
24 сентября состоится встреча с Луиджи Сантопаоло, профессором библеистики Папского университета Неаполя, который преподаёт древнееврейский и арамейский языки в Библейском институте в Риме, а также читает интенсивный курс введения в древнееврейский язык и иудейские источники в Кузбасской православной духовной семинарии в Новокузнецке.
В рамках мероприятия участники узнают об истории создания Священного текста, его переводах и традициях толкования.
Встреча пройдёт по адресу улица Красный проспект, 26 (Новосибирская областная юношеская библиотека, 2 этаж, аудитория 204).
Начало в 18:30.
Никита Минин
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Лента новостей
Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире
Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске
Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк
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