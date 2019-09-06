Новосибирск: события 24 сентября

фото PIXABAY.COM, пресс-служб правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска

Редакция Сиб.фм собрала вместе все самые главные события дня, чтобы жители Новосибирска ничего не пропустили.

Инаугурация мэра Новосибирска

Церемония вступления Анатолия Локтя в должность мэра города пройдёт в рамках внеочередной сессии Совета депутатов города Новосибирска по адресу улица Красный проспект, 18/1 (Государственный концертный зал имени А. М. Каца).

Начало в 12:00.

Также будет организована онлайн-трансляция мероприятия на сайте мэрии и телеканале ОТС.

Губернатор поприветствует участников соревнований по самбо

Глава Новосибирской области Андрей Травников лично поздравит учеников «Сибирской академии самбо» с началом всероссийских соревнований «Кубка Сибири». Кроме него на мероприятии будут присутствовать полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев и другие.

Соревнования пройдут в единственном за Уралом специализированном центре самбо, оборудованному по новейшим стандартам.

Мероприятие пройдёт по адресу улица Фабричная 17/4 (ГАУ НСО «Спортивная школа самбо»).

Начало в 9:40.

Встреча с Вадимом Татюком для предпринимателей малого и среднего бизнеса

Мэрия Новосибирска запустила образовательный проект для предпринимателей малого и среднего бизнеса, в рамках которого бесплатные занятия проведёт бизнесмен и предприниматель Вадим Татюк.

Занятия помогут повысить продуктивность руководителей компаний и их сотрудников с помощью навыков эффективной работы с информацией. Вадим Татюк поможет освоить основы скорочтения и подскажет, как быстро запоминать лица, имена и фамилии.

Мероприятие пройдёт по адресу улица Красный проспект, 50, зал заседаний (кабинет 230, 2 этаж).

Начало в 12:00.

Пресс-конференция о проведении Международного фестиваля музейного маркетинга и гостеприимства «Музей для людей»

С 23 по 25 сентября 2019 года пройдёт II Международный фестиваль музейного маркетинга и гостеприимства «Музей для людей».

В рамках пресс-конференции, посвящённой фестивалю, будут затронуты темы маркетинговых коммуникаций, создания репутации, способов продвижения, повышения лояльности аудитории, реализации проектов учреждений культуры. В мероприятии примут участие директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов, ведущий дизайнер «Студии Артемия Лебедева» Марк Родионов и другие.

Пресс-конференция пройдёт по адресу улица Красный проспект, 23 (Краеведческий музей).

Начало в 11:00.

Встреча с профессором Луиджи Сантопаоло

24 сентября состоится встреча с Луиджи Сантопаоло, профессором библеистики Папского университета Неаполя, который преподаёт древнееврейский и арамейский языки в Библейском институте в Риме, а также читает интенсивный курс введения в древнееврейский язык и иудейские источники в Кузбасской православной духовной семинарии в Новокузнецке.

В рамках мероприятия участники узнают об истории создания Священного текста, его переводах и традициях толкования.

Встреча пройдёт по адресу улица Красный проспект, 26 (Новосибирская областная юношеская библиотека, 2 этаж, аудитория 204).

Начало в 18:30.