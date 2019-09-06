«Новосибирские Мальдивы»: новые потрясающие снимки появились в сети

Фото Александр Антощенко

Фотограф Александр Антощенко сделал фотографии золоотвала ТЭЦ-5 в Новосибирске с высоты птичьего полёта; снимки получились впечатляющими.

Буйство красок можно увидеть в фотоработах новосибирца Александра Антощенко. Фотографии «Новосибирских Мальдив» он разместил в воскресенье у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Наконец-то добрались до ставшего популярным в этом году места — золоотвала ТЭЦ-5, которое прозвали "Новосибирскими Мальдивами"», – написал Александр комментарий к серии снимков.

По его словам, он надеялся удивить необычными ракурсами и текстурами. Снимки сделаны с высоты птичьего полёта.

«Специально для того, чтобы сделать эффектные снимки, на короткое время был арендован вертолёт», – сообщил Александр Сиб.фм.

И это ему удалось. Среди чуть пожелтевшей листвы эффектно смотрится бирюзовая вода технического водоёма ТЭЦ-5.

Как ранее сообщал Сиб.фм, необычное по красоте место стало популярным после публикации фотографий новосибирцев в социальных сетях. Компания СГК взяла золоотвал под усиленную охрану, так как это технологический объект, а не место для купания или экскурсий. После этого в правительстве Новосибирской области предложили энергетикам создать необходимую инфраструктуру для отдыха. Представители СГК пообещали рассмотреть данное предложение.

Напомним, в середине июля новосибирская модель участвовала в откровенной фотосессии на «Новосибирских Мальдивах».