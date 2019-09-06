Новосибирские полицейские устроили охоту на пьяных водителей

Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции города Новосибирска

Очередной рейд по проверке новосибирских водителей на трезвость провели инспекторы ГИБДД в минувшие выходные; более 40 автомобилистов оказались под градусом.

Более 40 пьяных водителей остановили сотрудники ГИБДД на дорогах Новосибирска во время очередного рейда, который проходил в пятницу и выходные дни. Стражи порядка проводили «сплошные проверки» на участках дорог с большой концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что из 44 нетрезвых автомобилистов четверо ранее уже привлекались за вождение под градусом. 23 автомобиля, владельцы которых были задержаны в нетрезвом состоянии, помещены на спецстоянку.

«За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», – уточнили в ведомстве. Там также добавили, что с июля 2019 года за повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет.

Напомним, 20 сентября Сиб.фм писал о серьёзном ДТП в Новосибирске, которое спровоцировал таксист.