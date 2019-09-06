Новосибирские полицейские устроили охоту на пьяных водителей

Лента новостейПредложить новость
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделю
Топ-5 самых возрастных губернаторов Сибири: опыт, сын ошибок трудных
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Новосибирские полицейские устроили охоту на пьяных водителейРубрика: проиcшествия
23.09.2019 10:24
Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции города Новосибирска
Очередной рейд по проверке новосибирских водителей на трезвость провели инспекторы ГИБДД в минувшие выходные; более 40 автомобилистов оказались под градусом.
Более 40 пьяных водителей остановили сотрудники ГИБДД на дорогах Новосибирска во время очередного рейда, который проходил в пятницу и выходные дни. Стражи порядка проводили «сплошные проверки» на участках дорог с большой концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что из 44 нетрезвых автомобилистов четверо ранее уже привлекались за вождение под градусом. 23 автомобиля, владельцы которых были задержаны в нетрезвом состоянии, помещены на спецстоянку.
«За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», – уточнили в ведомстве. Там также добавили, что с июля 2019 года за повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет.
Напомним, 20 сентября Сиб.фм писал о серьёзном ДТП в Новосибирске, которое спровоцировал таксист.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделю
Топ-5 самых возрастных губернаторов Сибири: опыт, сын ошибок трудных
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное