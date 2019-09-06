Новосибирцам пообещали мокрый снег

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По прогнозу синоптиков, зима придёт на территорию Новосибирской области уже на этой неделе; к выходным обещают мокрый снег.

По данным центра погоды «Фобос», уже на этой неделе новосибирцы вспомнят, что живут в Сибири. Первый снег обещают метеорологи к выходным.

Резкое похолодание началось в Новосибирске уже сегодня. Температура продолжит снижаться в течение ближайших нескольких дней.

Уже к пятнице ночами обещают до +1 градуса, по области возможны минусовые значения.

Во вторник синоптики ещё обещают +18 градусов, а уже со среды воздух начнёт остывать – всю неделю будет +11, а в воскресенье температура упадёт до +8 градусов.

Напомним, на всю неделю метеорологи пообещали Новосибирску дожди и сильный ветер.