Новосибирцам пообещали мокрый снег

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Новосибирцам пообещали мокрый снегРубрика: общество
23.09.2019 16:29
фото с сайта pixabay.com
По прогнозу синоптиков, зима придёт на территорию Новосибирской области уже на этой неделе; к выходным обещают мокрый снег.
По данным центра погоды «Фобос», уже на этой неделе новосибирцы вспомнят, что живут в Сибири. Первый снег обещают метеорологи к выходным.
Резкое похолодание началось в Новосибирске уже сегодня. Температура продолжит снижаться в течение ближайших нескольких дней.
Уже к пятнице ночами обещают до +1 градуса, по области возможны минусовые значения.
Во вторник синоптики ещё обещают +18 градусов, а уже со среды воздух начнёт остывать – всю неделю будет +11, а в воскресенье температура упадёт до +8 градусов.
Напомним, на всю неделю метеорологи пообещали Новосибирску дожди и сильный ветер.
Татьяна Картавых
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