Новосибирцы оказались недовольны уровнем жизни в городе

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Новосибирцы оказались недовольны уровнем жизни в городеРубрика: общество
24.09.2019 07:31
Фото с сайта pixabay.com
Столица Сибири попала на 33 место в списке городов, где люди удовлетворены уровнем жизни; самыми счастливыми оказались жители города Кудрово Ленинградской области.
Новосибирцы не удовлетворены уровнем жизни в собственном городе, сообщили аналитики агентства Domofond.
По результатам исследования, из 200 городов Новосибирск оказался на 33 месте. Первое место занял Кудрово, небольшой город в Ленинградской области. А последним стал Шахты в Ростовской области. Столица России заняла третье место в списке.
В опросе специалисты оценивали, хватает ли жителям ежемесячного дохода для комфортного проживания, спрашивали, устраивают ли их цены в магазинах рядом с домом и стоимость коммунальных услуг.
Напомним, в сентябре 2019 года эксперты отметили в Новосибирске рост уровня жизни.
Дарья Мелехова
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