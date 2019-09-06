Новосибирцы оказались недовольны уровнем жизни в городе

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Столица Сибири попала на 33 место в списке городов, где люди удовлетворены уровнем жизни; самыми счастливыми оказались жители города Кудрово Ленинградской области.

Новосибирцы не удовлетворены уровнем жизни в собственном городе, сообщили аналитики агентства Domofond.

По результатам исследования, из 200 городов Новосибирск оказался на 33 месте. Первое место занял Кудрово, небольшой город в Ленинградской области. А последним стал Шахты в Ростовской области. Столица России заняла третье место в списке.

В опросе специалисты оценивали, хватает ли жителям ежемесячного дохода для комфортного проживания, спрашивали, устраивают ли их цены в магазинах рядом с домом и стоимость коммунальных услуг.

Напомним, в сентябре 2019 года эксперты отметили в Новосибирске рост уровня жизни.