Новосибирцы смогут в сентябре выгодно приобрести Teramont

Лента новостейПредложить новость
Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица
Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске
Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирцы смогут в сентябре выгодно приобрести TeramontРубрика: Авто, общество
23.09.2019 15:21
фотографии Ольги Бурлаковой
Сдержан, лаконичен и благороден; автомобиль оснащён достойным набором опций.
При желании купить полноразмерный внедорожник с высоким качеством сборки, уровнем безопасности и комфорта обратите внимание на Volkswagen.
Он пришел на российский рынок в 2018 году. В Новосибирске приоритетные условия на приобретение внедорожника предлагает официальный дилер Volkswagen «Автомир».
Внешность автомобиля напоминает об изначальной ориентации модели на американский рынок: он сдержан и лаконичен, экстерьер, лишённый нарочитой вычурности, подкупает степенностью и благородством. Внутреннее убранство выполнено в продолжение этой же концепции – производитель сделал ставку на использование качественных дорогих материалов (кожа, алюминий, дерево) и виртуозную организацию внутреннего пространства.
В зависимости от требований к функциональности и манере езды и представлений о комфорте можно приобрести Volkswagen Teramont в одной из четырёх комплектаций. Базовая Origin, Respect, Status и Exclusive – средние и топовая соответственно. При этом важно понимать, что даже в минимальной версии полноразмерный немецкий внедорожник оснащён достойным набором опций:
• Активная безопасность обеспечивается шестью подушками;
• Задаёт тон любому путешествию передовая мультимедийная система Composition Media (размер сенсорного экрана 8 дюймов);
• Задний и передний парктроники сделают любую парковку лёгкой и беспроблемной;
• Обеспечит качественную видимость дорожной ситуации прогрессивная головная оптика светодиодного типа.
Убедиться в неоспоримых преимуществах Teramont можно во время тест-драйва. Запись по телефону 8 (383) 312-08-86.
Официальный дилер Volkswagen «Автомир», Петухова, 87, www.vw-avtomir-nsk.ru
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица
Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске
Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное