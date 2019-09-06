Новосибирцы смогут в сентябре выгодно приобрести Teramont

фотографии Ольги Бурлаковой

Сдержан, лаконичен и благороден; автомобиль оснащён достойным набором опций.

При желании купить полноразмерный внедорожник с высоким качеством сборки, уровнем безопасности и комфорта обратите внимание на Volkswagen.

Он пришел на российский рынок в 2018 году. В Новосибирске приоритетные условия на приобретение внедорожника предлагает официальный дилер Volkswagen «Автомир».

Внешность автомобиля напоминает об изначальной ориентации модели на американский рынок: он сдержан и лаконичен, экстерьер, лишённый нарочитой вычурности, подкупает степенностью и благородством. Внутреннее убранство выполнено в продолжение этой же концепции – производитель сделал ставку на использование качественных дорогих материалов (кожа, алюминий, дерево) и виртуозную организацию внутреннего пространства.

В зависимости от требований к функциональности и манере езды и представлений о комфорте можно приобрести Volkswagen Teramont в одной из четырёх комплектаций. Базовая Origin, Respect, Status и Exclusive – средние и топовая соответственно. При этом важно понимать, что даже в минимальной версии полноразмерный немецкий внедорожник оснащён достойным набором опций:

• Активная безопасность обеспечивается шестью подушками;

• Задаёт тон любому путешествию передовая мультимедийная система Composition Media (размер сенсорного экрана 8 дюймов);

• Задний и передний парктроники сделают любую парковку лёгкой и беспроблемной;

• Обеспечит качественную видимость дорожной ситуации прогрессивная головная оптика светодиодного типа.

Убедиться в неоспоримых преимуществах Teramont можно во время тест-драйва. Запись по телефону 8 (383) 312-08-86.

Официальный дилер Volkswagen «Автомир», Петухова, 87, www.vw-avtomir-nsk.ru