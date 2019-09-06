Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области

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23.09.2019 14:55
Фото ГУ МВД по Новосибирской области
Пожилая жительница Барабинска ушла из дома и не вернулась; женщину ищут с лета 2017 года.
Полиция продолжает искать без вести пропавшую 81-летнюю Макридову Валентину Михайловну. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, женщина ушла из дома 12 июля 2017 года, и с тех пор её местонахождение неизвестно.
Сообщения о пропаже пенсионерки публикуют уже третий раз, сообщили Сиб.фм в пресс-службе областного ГУВД. Последний раз о поисках сообщали в январе текущего года. Розыск пропавшей продолжается по сей день.
Приметы пропавшей: рост 155-160 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальное, бледное, волосы седые, вьющиеся, короткая стрижка. Голос звонкий, ходит медленно.
Была одета: куртка тёмного цвета, цветной платок на голове, тёмные брюки.
Напомним, сегодня стало известно, что пропавший в начале сентября пожилой мужчина найден погибшим на одном из кладбищ Новосибирска.
Эмиль Фукс
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