Подозрительный мужчина нападает на жительниц Новосибирска

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Бдительные граждане Юго-Западного жилого массива обратили внимание на странного молодого человека; по предварительным данным он напал на женщину и девочку подростка.

Жителей левобережья предупреждают о мужчине не славянской внешности, который может причинить вред. Об этом сообщила Анна Иванова на страницы группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор написала, что подозрительный мужчина за прошедшую неделю дважды совершил нападение на девочку-подростка и женщину. Было написано заявление в полицию. В настоящее время он объявлен в розыск, однако 22 сентября смог вынести из подъезда дома №38 на улице Курганской велосипед.

«Последний раз был одет в ярко-зелёную куртку, кепку, сланцы. Мы написали заявление в полицию, он объявлен в розыск. Тем не менее, этот мужчина всё ещё свободно гуляет у нас по району», написала Анна Иванова.

Женщина предположила, что у него имеется универсальный ключ, которым можно открыть двери в любой подъезд. Также она призывает быть всех бдительными.

Напомним, в начале сентября в Бердске разыскивали подозрительного мужчину, напавшего на школьницу.