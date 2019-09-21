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Подозрительный мужчина нападает на жительниц Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

23.09.2019 08:32

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Бдительные граждане Юго-Западного жилого массива обратили внимание на странного молодого человека; по предварительным данным он напал на женщину и девочку подростка.

Жителей левобережья предупреждают о мужчине не славянской внешности, который может причинить вред. Об этом сообщила Анна Иванова на страницы группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор написала, что подозрительный мужчина за прошедшую неделю дважды совершил нападение на девочку-подростка и женщину. Было написано заявление в полицию. В настоящее время он объявлен в розыск, однако 22 сентября смог вынести из подъезда дома №38 на улице Курганской велосипед.

«Последний раз был одет в ярко-зелёную куртку, кепку, сланцы. Мы написали заявление в полицию, он объявлен в розыск. Тем не менее, этот мужчина всё ещё свободно гуляет у нас по району», написала Анна Иванова.

Женщина предположила, что у него имеется универсальный ключ, которым можно открыть двери в любой подъезд. Также она призывает быть всех бдительными.

Напомним, в начале сентября в Бердске разыскивали подозрительного мужчину, напавшего на школьницу. 

 

Анатолий Якимов

Теги: безопасность нападения Новосибирск

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Разборки алтайских школьниц попали в сеть

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21.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.09.2019 Общество 0 Коммент.

На «проклятой» стройке в Новосибирске придавило рабочего трубой

21.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист в ДТП сломал ногу под Новосибирском

21.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Новый автовокзал запускают в Новосибирске

21.09.2019 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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