Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске

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Сообщение о подростках, находящихся на крыше дома в Новосибирске, поступило на пульт дежурного муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска; звонивший сказал, что несовершеннолетние без сознания.

Подростков с пакетами на головах заметил 22 сентября житель Новосибирска на крыше дома на улице Котовского в Ленинском районе. Об увиденном он сообщил спасателям, уточнив, что дети находятся в бессознательном состоянии. Информация об этом размещена в официальной группе «Спасатели МАСС» Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте».

После получения звонка специалисты выехали по указанному адресу и обследовали крышу. Однако несовершеннолетних там не оказалось.

В комментариях к публикации подписчик предположил, что звонок, скорее всего, был ложным. Либо подростки успели убежать.

Кроме того, в течение воскресенья, 22 сентября, спасатели трижды выезжали по вызовам с сообщениями об одиноких пожилых женщинах, которые получили травмы, находясь в собственных квартирах.

Напомним, 18 сентября Сиб.фм рассказывал о спасательной операции с участием сотрудников МАСС, которые извлекли водителя из салона авто после страшного ДТП.