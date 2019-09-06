Поджигатель новосибирской кофейни может сесть на пять лет

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Группа мужчин облила бензином и сожгла кофейню в Академгородке; обвиняемым грозит до пяти лет колонии.

Злоумышленник с группой подельников уничтожили имущество кофейни в Академгородке 13 октября 2017 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, четверо специально нанятых для поджога мужчин облили бензином здание кофейни «Академия кофе» на Морском проспекте и подожгли. Один из злоумышленников разбил окна кофейни камнем и совершил поджог, пока остальные следили за появлением людей поблизости.

Поджигатели нанесли ущерб заведению более чем на 3,5 миллиона рублей. Пострадали витрины, отделка, посуда, стёкла. Помимо прямого ущерба, заведение лишилось предполагаемой выручки почти в 3 миллиона рублей из-за длительных ремонтных работ.

Один из участников группировки согласился сотрудничать со следствием и дал признательные показания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение чужого имущества, повлёкшее тяжкие последствия.

Напомним, в августе житель Алтайского края поджёг жилой дом, в котором находились шесть человек.