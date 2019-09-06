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Погибла в огне трёхлетняя девочка в Сибири

Рубрика: проиcшествия

23.09.2019 16:51

фото с сайта pixabay.com

Двое малолетних детей находились дома без присмотра взрослых; девочка погибла, пятилетний мальчик в тяжёлом состоянии.

Пожар в одной из квартир Иркутска произошёл накануне вечером. Как сообщает СУ СКР по Иркутской области, в момент возгорания в доме находились двое детей пяти и трёх лет. Детей срочно госпитализировали с места происшествия, однако трёхлетнюю девочку спасти не удалось. Она скончалась в больнице от полученных травм, не приходя в сознание. Её пятилетний брат сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии. 

Как выяснилось, в момент происшествия дети находились дома без взрослых. Причиной, по версии следователей, могло стать короткое замыкание либо игры детей с огнём. 

Сейчас правоохранительные органы проводят допрос родителей, которые оставили детей без присмотра дома. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Обстоятельства происшествия выясняются. 

Напомним, 20 сентября двое детей из Екатеринбурга получили серьёзные ожоги из-за ошибки повара на ужине в Турции. 

Эмиль Фукс

Теги: Иркутская область пострадали дети

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сегодня 17:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

сегодня 16:37 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

Карантин из-за ОРВИ объявили в школе Новосибирска

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

Поджигатель новосибирской кофейни может сесть на пять лет

сегодня 15:46 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы смогут в сентябре выгодно приобрести Teramont

сегодня 15:21 Авто 0 Коммент.

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

сегодня 15:07 Общество 0 Коммент.

Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске

сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Фонд защиты прав дольщиков создадут в Новосибирске к ноябрю

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей

сегодня 14:36 Экономика 0 Коммент.

Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом

сегодня 12:41 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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