Погибла в огне трёхлетняя девочка в Сибири

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Погибла в огне трёхлетняя девочка в СибириРубрика: проиcшествия
23.09.2019 16:51
фото с сайта pixabay.com
Двое малолетних детей находились дома без присмотра взрослых; девочка погибла, пятилетний мальчик в тяжёлом состоянии.
Пожар в одной из квартир Иркутска произошёл накануне вечером. Как сообщает СУ СКР по Иркутской области, в момент возгорания в доме находились двое детей пяти и трёх лет. Детей срочно госпитализировали с места происшествия, однако трёхлетнюю девочку спасти не удалось. Она скончалась в больнице от полученных травм, не приходя в сознание. Её пятилетний брат сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии.
Как выяснилось, в момент происшествия дети находились дома без взрослых. Причиной, по версии следователей, могло стать короткое замыкание либо игры детей с огнём.
Сейчас правоохранительные органы проводят допрос родителей, которые оставили детей без присмотра дома. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, 20 сентября двое детей из Екатеринбурга получили серьёзные ожоги из-за ошибки повара на ужине в Турции.
Эмиль Фукс
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