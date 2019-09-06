Лента новостейПредложить новость
Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире
Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске
Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк
Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер
Звезда сериалов «ТНТ» рассказала о секретах похудения по-новосибирски
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветерРубрика: общество
24.09.2019 07:05
фото PIXABAY.COM
Метеорологи предсказывают, что вторник выдастся солнечным; сильный ветер может подпортить настроение.
Если верить синоптикам, то осадков во вторник не предвидится. Однако, несмотря на ясную погоду, одеваться стоит теплее, потому что шквалистый ветер будет продувать насквозь.
По данным сайта Gismeteo, 24 сентября в Новосибирске будет достаточно тепло. Днём температура воздуха прогреется до +18 градусов, к вечеру столбик термометра опустится до +12. Ночью ожидается сильное похолодание до +4 градусов. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление продержится у отметки 744 миллиметров ртутного столба.
Напомним, 23 сентября МЧС предупредило о ночном урагане, который надвигался на Новосибирск.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире
Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске
Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк
Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер
Звезда сериалов «ТНТ» рассказала о секретах похудения по-новосибирски
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное