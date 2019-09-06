Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер

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Метеорологи предсказывают, что вторник выдастся солнечным; сильный ветер может подпортить настроение.

Если верить синоптикам, то осадков во вторник не предвидится. Однако, несмотря на ясную погоду, одеваться стоит теплее, потому что шквалистый ветер будет продувать насквозь.

По данным сайта Gismeteo, 24 сентября в Новосибирске будет достаточно тепло. Днём температура воздуха прогреется до +18 градусов, к вечеру столбик термометра опустится до +12. Ночью ожидается сильное похолодание до +4 градусов. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление продержится у отметки 744 миллиметров ртутного столба.

Напомним, 23 сентября МЧС предупредило о ночном урагане, который надвигался на Новосибирск.