«Потрясла» своими формами: танцовщица из Новосибирска поразила всех на фестивале тверка

фото felingerekaterina из Instagram

Девушка выступила перед огромной толпой; видео она пообещала выложить на своей странице.

Известная тверк-танцовщица из Новосибирска Елена Яткина опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram откровенную фотографию со своего выступления на фестивале Truetwerkcamp.

«Выходные были просто огненными. Я уверена, что вы, мои судьи, хотите увидеть полное видео. Я права?» – подписала снимок Елена.

Пока на странице танцовщицы доступен только ролик с репетиции номера.

Подписчики девушки уже хотят увидеть зажигательное выступление сибирской звезды тверка:

«Это было что-то невероятное. Уже жду всё видео, чтобы посмотреть»;

«Чудесная сексуальная принцесса, ты очень милая»;

«Да, все хотят увидеть эту жаришку».

Напомним, в начале сентября стало известно, что обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке.