«Потрясла» своими формами: танцовщица из Новосибирска поразила всех на фестивале тверка

Лента новостейПредложить новость
Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица
Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске
Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«Потрясла» своими формами: танцовщица из Новосибирска поразила всех на фестивале тверкаРубрика: общество
23.09.2019 17:07
фото felingerekaterina из Instagram
Девушка выступила перед огромной толпой; видео она пообещала выложить на своей странице.
Известная тверк-танцовщица из Новосибирска Елена Яткина опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram откровенную фотографию со своего выступления на фестивале Truetwerkcamp.
«Выходные были просто огненными. Я уверена, что вы, мои судьи, хотите увидеть полное видео. Я права?» – подписала снимок Елена.
Пока на странице танцовщицы доступен только ролик с репетиции номера.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“LOW” @nickiminaj & @lilbibby_ & @youngthug @truetwerkcamp — see you tomorrow 💣💣💣 Camera: @diman54 #fraules #twerkwithfraules
Подписчики девушки уже хотят увидеть зажигательное выступление сибирской звезды тверка:
«Это было что-то невероятное. Уже жду всё видео, чтобы посмотреть»;
«Чудесная сексуальная принцесса, ты очень милая»;
«Да, все хотят увидеть эту жаришку».
Напомним, в начале сентября стало известно, что обнажённая сибирячка устроила фотосессию в парке.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица
Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске
Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь
Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное